Жена не верит, что актера больше нет

Звезда советского кинематографа Виктор Проскурин ушел из жизни на 69-м году жизни

Об этом пишет Politeka.net.

Печальную новость в своем Facebook опубликовала жена актера Ирина Хонда.

По ее словам, трагедия произошла вчера, 30 июня.

"Дорогие мои, любимые! 30.06.2020 умер Витюша. Виктор Алексеевич Проскурин. Мой муж. Мой друг. Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке", - написала Ирина Хонда в своем Facebook.

"Все неожиданно. Как любая смерть. Царствие небесное, мой дорогой... Пусть земля тебе будет пухом... Люблю тебя. Уважаю тебя. Я буду помнить тебя всегда! Спасибо тебе за все. Твоя Хонда", - резюмировала жена покойного любимчика миллионов.

"Соболезную Вам. Светлая память Виктору Алексеевичу!", "Земля пухом...Прекрасный был актёр", "Соболезнуем! Ещё такой молодой!Светлая память!", "Обожаемый уважаемый человек актёр. Светлая память. Очень грустная весть. Глубокие соболезнования", "Виктор Проскурин - это эпоха актеров, кто был незабвенно предан своей профессии!Светлая память!", "Ушёл Гений, Эпоха, Легенда... Печально. Соболезнуем..", "Как грустно... Все лучшие уходят. Светлая память!", - отреагировали поклонники на печальную новость.

Стоит отметить, что Виктор Проскурин обрел популярность после того, как исполнил роли Гены Ляпишева в телефильме "Большая перемена" и капитана погранвойск Александра Блинова в кинофильме "Выйти замуж за капитана".

Помимо этого, Виктор Проскурин запомнился зрителям такими ролями, как Герман из "Пиковой дамы", Вожеватов из "Жестокого романса", Новиков из "Военно-полевого романа" и другие.

В 1982 году за многочисленные заслуги актер Виктор Проскурин получил звание Заслуженного артиста РСФСР.

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