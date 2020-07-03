Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що українці заздрять громадянам його країни

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на прес-службу білоруського президента.

«Я в цій президентській кампанії не тому, що, вчепившись, тримаюся за це крісло посинілими пальцями. Я кращі роки свого життя, як і багато з вас, віддав будівництву цієї країни. Як могли, як міг, так і будували. Як виявилося, не гірше інших», — заявив Лукашенко.

Головним досягненням він назвав відсутність війн і безпеку.

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Білоруси живуть в «спокійній країні, де кожен, хто має малюка, може вийти на вулицю в будь-який час доби і бути спокійним. Нам заздрять люди з інших країн: наші брати-росіяни, українці. А ми живемо і не розуміємо, як це нам дісталося. Це зробили ми з вами».

Нагадаємо, 2 липня повідомлялося, що в ЦВК подано документи на участь Лукашенко у виборчій кампанії.

Всього стати кандидатами претендує сім осіб. Крім чинного президента це: Віктор Бабарико, Валерій Цепкало, Світлана Тихановская, Сергій Черечень, Ганна Канопацкая та Андрій Дмитрієв.

Флаг Беларуси

Зазначимо, свіжий опитування показало різке недовіру білорусів президентові Олександру Лукашенку. Телефонне опитування провів Інститут соціології НАН Білорусі і Білоруський інститут стратегічних досліджень.

Так, згідно з результатами опитування, Віктор Бабарико набрав 58,2%, на другому місці Світлана Тихановская (20,4%), на третьому — Валерій Цепкало (15,7%). Лукашенко з 3,8% опинився на 4-му місці.

Нагадаємо, Лукашенко придумав, як обнищавшим білорусам пережити епідемію: "людина повинна спокійно прожити".

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