Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що українці заздрять громадянам його країни

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на прес-службу білоруського президента.

«Я в цій президентській кампанії не тому, що, вчепившись, тримаюся за це крісло посинілими пальцями. Я кращі роки свого життя, як і багато з вас, віддав будівництву цієї країни. Як могли, як міг, так і будували. Як виявилося, не гірше інших», — заявив Лукашенко.

Головним досягненням він назвав відсутність війн і безпеку.

Білоруси живуть в «спокійній країні, де кожен, хто має малюка, може вийти на вулицю в будь-який час доби і бути спокійним. Нам заздрять люди з інших країн: наші брати-росіяни, українці. А ми живемо і не розуміємо, як це нам дісталося. Це зробили ми з вами».

Нагадаємо, 2 липня повідомлялося, що в ЦВК подано документи на участь Лукашенко у виборчій кампанії.

Всього стати кандидатами претендує сім осіб. Крім чинного президента це: Віктор Бабарико, Валерій Цепкало, Світлана Тихановская, Сергій Черечень, Ганна Канопацкая та Андрій Дмитрієв.

Зазначимо, свіжий опитування показало різке недовіру білорусів президентові Олександру Лукашенку. Телефонне опитування провів Інститут соціології НАН Білорусі і Білоруський інститут стратегічних досліджень.

Так, згідно з результатами опитування, Віктор Бабарико набрав 58,2%, на другому місці Світлана Тихановская (20,4%), на третьому — Валерій Цепкало (15,7%). Лукашенко з 3,8% опинився на 4-му місці.

Нагадаємо, Лукашенко придумав, як обнищавшим білорусам пережити епідемію: "людина повинна спокійно прожити".

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