Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что украинцы завидуют гражданам его страны

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.

«Я в этой президентской кампании не потому, что, уцепившись, держусь за это кресло посиневшими пальцами. Я лучшие годы своей жизни, как и многие из вас, отдал строительству этой страны. Как могли, как мог, так и строили. Как оказалось, не хуже других», — заявил Лукашенко.

Главным достижением он назвал отсутствие войн и безопасность.

Белорусы живут в «спокойной стране, где каждый, кто имеет малыша, может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным. Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы. А мы живем и не понимаем, как это нам досталось. Это сделали мы с вами».

Напомним, 2 июля сообщалось, что в ЦИК поданы документы на участие Лукашенко в избирательной кампании.

Всего стать кандидатами претендует семь человек. Кроме действующего президента это: Виктор Бабарико, Валерий Цепкало, Светлана Тихановская, Сергей Черечень, Анна Канопацкая и Андрей Дмитриев.

Отметим, свежий опрос показал резкое недоверие белорусов президенту Александру Лукашенко. Телефонный опрос провел Институт социологии НАН Беларуси и Белорусский институт стратегических исследований.

Так, согласно результатам опроса, Виктор Бабарико набрал 58,2%, на втором месте Светлана Тихановская (20,4%), на третьем — Валерий Цепкало (15,7%). Лукашенко с 3,8% оказался на 4-м месте.

Напомним, Лукашенко придумал, как обнищавшим белорусам пережить эпидемию: "человек должен спокойно прожить".

Как сообщала Politeka, Лукашенко ошарашил выходкой в разгар пандемии, видео безумия: "Мы просто не могли иначе".

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