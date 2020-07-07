Влада Туреччини несподівано для РФ перекрила рух суден через протоку Дарданелли

Як повідомляє Politeka.net, дана протока є єдиним проходом для суден Чорноморського флоту Російської Федерації на зовнішні акваторії, передає replyua.

Причиною закриття протоки стали лісові пожежі.

Пожежа спалахнула сьогодні з поки не встановленої причини. Щоб загасити займання були залучені повітряні судна, два літака-амфібії, двадцять вертольотів, а також 107 пожежних машин і близько чотирьох сотень пожежників.

«Дарданелли закриті для проходу суден у зв'язку з тим, що гасіння пожежі ведеться, в тому числі, з боку моря», - повідомляють місцеві ЗМІ.

Отже, військові і торговельні судна не можуть вийти в Середземне море. В цей же час РФ є надзвичайно залежною від протоки, адже вона забезпечує військову допомогу Сирії саме завдяки цьому водному каналу.

Раніше ми писали, що білоруська письменниця і Нобелівський лауреат Світлана Алексієвич спробувала спрогнозувати, коли вирішиться ситуація на Донбасі

Вона зазначила, що розвиток конфлікту на Донбасі безпосередньо залежить від політики Заходу.

"Я думаю, все буде залежати від політики Заходу. Якщо Захід допоможе Україні, якщо Україна почне підніматися з колін і Майдан отримає економічне завершення, то, звичайно, конфлікт з РФ сам згасне. Якщо ж Захід, як це часто було в історії, буде грати в якісь ігри, як у громадянську війну, після революції, як це було з Гітлером, якщо почнуться якісь складні ігри і Україна знову програє, то я думаю, Росія знахабніє і буде воювати з Україною далі", - вважає вона.

За її словами, 50% українців нібито "не готові вмирати, а готові віддати Донбас".

"Справа в тому, що сучасна людина не хоче помирати. Не тільки в Європі, але і взагалі людина не хоче помирати", - пояснила вона.

Нагадаємо, бойовики пішли в атаку в ООС: зав'язалися жорсткі бої, ВСУ вистояли.

Як повідомляла Politeka, ВСУ феєрично розгромили бойовиків в ООС: з'явилися подробиці і відео яскравою атаки.

Також Politeka писала, що ВСУ дали по зубах росіянам на фронті: «великі втрати», розкриті деталі успіху в ООС.