Власти Турции неожиданно для РФ перекрыли движение судов через пролив Дарданеллы

Как сообщает Politeka.net, данный пролив является единственным проходом для судов Черноморского флота Российской Федерации во внешние акватории, передает replyua.

Причиной закрытия пролива стали лесные пожары.

Пожар вспыхнул сегодня по пока не установленной причине. Чтобы потушить возгорание, были привлечены воздушные суда, два самолета-амфибии, двадцать вертолетов, а также 107 пожарных машин и порядка четырех сотен пожарных.

«Дарданеллы закрыты для прохода судов в связи с тем, что тушение пожара ведется, в том числе, со стороны моря», - сообщают местные СМИ.

Следовательно, военные и торговые суда не могут выйти в Средиземное море. В это же время РФ является чрезвычайно зависимой от пролива, ведь она обеспечивает военную помощь Сирии именно благодаря этому водному каналу.

Ранее мы писали, что белорусская писательница и Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич попыталась спрогнозировать, когда разрешится ситуация на Донбассе

Она отметила, что развитие конфликта на Донбассе напрямую зависит от политики Запада.

"Я думаю, все будет зависеть от политики Запада. Если Запад поможет Украине, если Украина начнет подниматься с колен и Майдан получит экономическое завершение, то, конечно, конфликт с РФ сам погаснет. Если же Запад, как это часто было в истории, будет играть в какие-то игры, как в гражданскую войну, после революции, как это было с Гитлером, если начнутся какие-то сложные игры и Украина опять проиграет, - то я думаю, Россия обнаглеет и будет воевать с Украиной дальше", - считает она.

По ее словам, 50% украинцев якобы "не готовы умирать, а готовы отдать Донбасс".

"Дело в том, что современный человек не хочет умирать. Не только в Европе, но и вообще человек не хочет умирать", - объяснила она.

Напомним, боевики пошли в атаку в ООС: завязались жесткие бои, ВСУ выстояли.

Как сообщала Politeka, ВСУ феерически разгромили боевиков в ООС: появились подробности и видео яркой атаки.

Также Politeka писала, что ВСУ дали по зубам россиянам на фронте: «большие потери», раскрыты детали успеха в ООС.