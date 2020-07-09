Так ось у кого пішов Микола Лукашенко

Син президента Білорусі Олександра Лукашенка Микола багатьма розглядається, як його ймовірний послідовник

До 15-річного юнака, який всюди супроводжує свого високопоставленого батька, зараз прикута підвищена увага ЗМІ. Але от про його матір довгі роки не було нічого відомо.

Ім'я Коліноїмами тримається в суворій таємниці, проте журналісти впевнені, що їй є Ірина Абельська, пише "Стархіт".

У середині 90-х років жінка була особистим лікарем Лукашенка. І як стверджують інсайдери, робочі відносини у них дуже швидко вийшли на інший рівень. А в 2004 році на світ з'явився їхній син.

При цьому офіційно Олександр Лукашенко з 1975 року перебуває в шлюбі з Галиною Желнерович, але, за чутками, не живе з нею з початку 90-х. Від цього союзу у президента Білорусі є двоє синів Віктор і Дмитро.

Сам Лукашенко також не розповідає про матір молодшого сина. Тільки одного разу в інтерв'ю він зазначив, що вона за професією лікар.

Також у Ірини Абельської є старший син Дмитро від першого шлюбу. Молодий чоловік пішов по стопах мами і став медиком. До речі, зараз жінка працює в Республіканському клінічному медичному центрі Управління справами президента, де вона займає посаду головного лікаря.

Коля Лукашенко продовжує отримувати середню освіту. Нещодавно стало відомо, що він вступив у 10 класу ліцею Білоруського державного університету за профілем «Біологія». Лукашенко неодноразово зізнавався, що дуже пишається успіхами молодшого сина.

Варто відзначити, що Микола Лукашенко з дитинства відвідує форуми та офіційні зустрічі президента. Тому не дивно, що багато пророкують йому політичну кар'єру.

Крім того, щодо майбутнього свого молодшого сина Олександр Лукашенко говорив ще в 2008 році, коли Микола вперше з'явився на публіці в чотири роки.

"Я вже сказав: молодший син буде президентом", – заявив тоді глава Білорусі.

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