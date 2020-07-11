Новий свідок у справі смертельної ДТП з Михайлом Єфремовим розповіла, що відбувалося відразу після аварії

Гучну заяву жінка зробила в ефірі російського телеканалу, пише Politeka.net.

За її словами, вона була на місці аварії і бачила все, що відбувалося.

Більш того, свідок смертельної аварії не на всі 100% впевнена, що саме Михайло Єфремов був за кермом автомобіля.

«Ми ж тоді не знали, хто перебуває за кермом. Вся увага була прикута до вантажівки, адже він перекинувся, а всередині був чоловік. Я відсотків на 80 впевнена, що за кермом був Єфремов, але точно стверджувати не буду. Зрозумійте, така метушня була, а я стояла зовсім поруч з автомобілем», — відверто зізналася вона в ефірі ток-шоу.

Жінка також заявила, що не знала, до кого їй потрібно звернутися, щоб озвучити свою версію подій того фатального вечора.

Свідок дуже боялася тиску адвокатів з обох сторін, тому вирушила до журналістів на ефір.

Крім цього, в ефірі ток-шоу показали нове відео, яке було знято з іншого ракурсу на місці ДТП. І ролик може стати доказом того, що Михайло Єфремов, можливо, не перебував за кермом транспортного засобу перед зіткненням.

На відео можна побачити, як з пасажирського місця джипа актора висувається нога в темному взутті.

Ролик в ефірі ток-шоу також прокоментував криміналіст.

"Ми бачимо кросівок. Ми бачимо, у що був взутий шанований нами актор. Можна припустити, що це одні і ті ж кросівки. Все-таки, у нас в рік відбувається кілька десятків тисяч ДТП, 80% випадків відео відсутня і доводиться винуватість тієї чи іншої особи численними експертизами. Я не думаю, що органи попереднього слідства стали відправляти кримінальну справу до суду маючи хоч 1% сумніви в тому, чи ця особа була. Я впевнений, що є експертизи, які підтверджують винуватість тієї чи іншої особи. Це відео ні про що не говорить", - додав він, коментуючи нові подробиці смертельної ДТП в Москві.

Раніше ми розповідали, як 8 червня актор Михайло Єфремов на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з фургоном, водій якого пізніше помер в лікарні від травм.

Художник світить до 12 років тюремного ув'язнення. Сам російський артист неодноразово заявляв, що визнає провину і готовий надати допомогу родині загиблого.

Нагадаємо, що Михайлу Єфремову винесли суворий вирок після ДТП: "Довічно...".

Також Politeka писала, що спливли кричущі подробиці у справі Михайла Єфремова: "Політична розправа".