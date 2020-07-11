Новая свидетельница по делу смертельного ДТП с Михаилом Ефремовым рассказала, что происходило сразу после аварии

Громкое заявление женщина сделала в эфире российского телеканала, пишет Politeka.net.

По ее словам, она была на месте аварии и видела все, что происходило.

Более того, свидетель смертельной аварии не на все 100% уверена, что именно Михаил Ефремов был за рулем автомобиля.

«Мы же тогда не знали, кто находится за рулем. Все внимание было приковано к грузовику, он ведь перевернулся, а внутри был человек. Я процентов на 80 уверена, что за рулем был Ефремов, но точно утверждать это не буду. Поймите, такая суматоха была, а я ведь стояла не совсем рядом с автомобилем», — откровенно призналась она в эфире ток-шоу.

Женщина также заявила, что не знала, к кому ей нужно обратиться, чтобы озвучить свою версию событий в тот роковой вечер.

Свидетель очень боялась давления адвокатов с обеих сторон, поэтому отправилась к журналистам на эфир.

Помимо этого, в эфире ток-шоу показали новое видео, которое было снято с другого ракурса на месте ДТП. И ролик может стать доказательством того, что Михаил Ефремов, возможно, не находился за рулем транспортного средства перед столкновением.

На видео можно увидеть, как с пассажирского места джипа актера высовывается нога в темной обуви.

Ролик в эфире ток-шоу также прокомментировал криминалист.

"Мы видим кроссовок. Мы видим, во что был обут уважаемый нами актер. Можно предположить, что это одни и те же кроссовки. Все-таки, у нас в год происходит несколько десятков тысяч ДТП 80% случаев видео отсутствует и приходится виновность того или иного лица многочисленными экспертизами. Я не думаю, что органы предварительного следствия стали отправлять уголовное дело в суд имея хоть 1% сомнения в том, это ли лицо или другое. Я уверен, что есть экспертизы, которые подтверждают виновность того или иного лица. Это видео ни о чем не говорит", - добавил он, комментируя новые подробности смертельного ДТП в Москве.

Ранее мы рассказывали, как 8 июня актер Михаил Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого позднее умер в больнице от травм.

Артисту светит до 12 лет тюремного заключения. Сам российский артист неоднократно заявлял, что признает вину и готов оказать помощь семье погибшего.

Напомним, что Михаилу Ефремову вынесли суровый приговор после ДТП: "Пожизненно...".

Также Politeka писала, что всплыли вопиющие подробности в деле Михаила Ефремова: "Политическая расправа".