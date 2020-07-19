Масові протести охоплюють все більше міст Росії після скандалу в Хабаровському краї

Як повідомляє Politeka.net, тисячі людей влаштували несанкціоновані мітинги і ходи в підтримку арештованого губернатора Сергія Фургала. Подробиці і кадри публікують російські ЗМІ.

Напередодні жителі Хабаровська вийшли на вулиці, виступивши проти арешту голови Хабаровського краю, якого звинувачують в організації вбивств. Незабаром протести спалахнули також у Владивостоці і Комсомольсвке-на-Амурі.

Так у Владивостоці (Приморський край) активісти розгорнули плакати, викрикують гасла на підтримку губернатора і жителів сусіднього регіону: "Я, ми, Далекий Схід", "Хабаровськ, ми з тобою", "Ні знущання над народом". Водії підбурювали їх сигналами автомобілів, а кілька байкерів навіть супроводжували ходу. Поліцейські погрожують відповідальністю за несанкціоновані мітинги, але ніяких активних дій не вживали. Більш того, деякі співробітники роздавали демонстрантам маски.

У Комсомольську протестуючі влаштували мирну ходу, зупиняючись біля будівлі ФСБ і міської адміністрації. Вони вимагали справедливості і заміни адвоката для Сергія Фургала. Через демонстрації на вулицях утворилися пробки, але багато водіїв підтримали захід. Люди кажуть, що хочуть показати владі свою єдність і нагадати сусідам, що вони не одні зі своїм протестом.

18 липня у Хабаровську пройшла найбільша акція протесту на підтримку Фургала. Як повідомляють місцеві ЗМІ, на вулиці вийшли до 85 тисяч осіб, хоча мерія нарахувала лише 10 тисяч. Активісти мітингували більше п'яти годин, незважаючи на спеку.

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