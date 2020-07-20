Протести в Хабаровську можуть охопити всю Російську Федерацію

Як повідомляє Politeka.net про це на своїй сторінці в Фейсбук написав російський опозиційний політик Михайло Касьянов.

За його словами, соціальний вибух в Хабаровську назрівав давно, і він має під собою кілька причин, головна з яких, мабуть, в тому, що в Кремлі потихеньку віддають землю хабаровської команди китайцям.

Мешканці регіону скаржаться також на розкрадання природних ресурсів і безконтрольну вирубку лісів у величезних масштабах.

Крім усього перерахованого, люди ображені на президента за те, що він переніс столицю Далекосхідного федерального округу у Владивосток.

Останньою краплею став арешт діючого губернатора Сергія Фургала, після чого громадяни вийшли на вулиці, щоб висловити своє невдоволення політикою глави РФ.

«З Хабаровська почалося те, що скоро спалахне по всій країні: стихійне невдоволення убогістю і безправ'ям регіонів. Хабаровськ показав всій країні реальний рівень довіри до чинної влади. Вона втрачена повністю, так само, як і легітимність Путіна», – прогнозує опозиціонер.

Раніше ми писали, що масштабний мітинг проти президента Володимира Путіна спалахнув у російському місті Хабаровськ.

Місцеві жителі висловлюють незгоду не тільки з арештом губернатора Сергія Фургала, але і протестують проти чинної російської влади.

У мережі активно поширюється відео, на якому мешканці Хабаровського краю розповідають на камеру чому десятки тисяч жителів вийшли на безпрецедентні за масштабом акції протесту.

"Ми не бидло!", "Ми не боїмося — ми проти путінського режиму", "Хто знає, як ми живемо тут? Багатий край, а ми існуємо, ми виживаємо, люди всі в кредитах!" і т. д., - заявляють мешканці.

Нагадаємо, протест в Москві: силовики Путіна атакували людей, почалися масові зачистки, кадри.

Як повідомляла Politeka, бунт в РФ набирає обертів, скоро спалахне по всій країні.

Також Politeka писала, що Путін пішов шкереберть після масштабного "Майдану" в РФ.