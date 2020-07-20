РФ ризикує втратити не тільки окуповані, але і "свої" території через агресію проти України

Як повідомляє Politeka.net про це журналіст Айдер Муждабаєв розповів в інтерв'ю Роману Цимбалюку на YouTube (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

На думку Муждабаева, Росія не зможе назавжди забрати території України, зокрема, Крим і Донбас. Тому українцям потрібно відразу налаштовувати себе на повернення незаконно захоплених районів.

"Правильно наше МЗС випустило інструкцію по термінології: не можна говорити анексія, нам треба або говорити окупація – тимчасова окупація, або спроба анексії. Тому що анексія – це безповоротно. Але безповоротно красти не вийде нічого. Все доведеться повернути", - заявив журналіст під час бесіди з колегою.

Як вважає Айдер Муждабаєв, в загарбницька політика призведе РФ до поділу, як це було після Другої світової війни. Багато регіонів можуть просто відокремитися від агресивних росіян, щоб жити своїм життям.

"Доведеться повернути борги Другої світової війни, коли ви забирали чужі території. Ви вже віддали, я маю на увазі Латвію, Литву, Естонію, намагаєтеся зачепитися за Україну… але ви втратите все, без останніх портков залишитеся і будете в Татарстан по візі їздити", - зазначив Муждабаєв.

Раніше ми писали, що протести в Хабаровську можуть охопити всю Російську Федерацію.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав російський опозиційний політик Михайло Касьянов.

За його словами, соціальний вибух в Хабаровську назрівав давно, і він має під собою кілька причин, головна з яких, мабуть, в тому, що в Кремлі потихеньку віддають землю хабаровської команди китайцям.

Мешканці регіону скаржаться також на розкрадання природних ресурсів і безконтрольну вирубку лісів у величезних масштабах.

Крім усього перерахованого, люди ображені на президента за те, що він переніс столицю Далекосхідного федерального округу у Владивосток.

Останньою краплею став арешт діючого губернатора Сергія Фургала, після чого громадяни вийшли на вулиці, щоб висловити своє невдоволення політикою глави РФ.

«З Хабаровська почалося те, що скоро спалахне по всій країні: стихійне невдоволення убогістю і безправ'ям регіонів. Хабаровськ показав всій країні реальний рівень довіри до чинної влади. Вона втрачена повністю, так само, як і легітимність Путіна», – прогнозує опозиціонер.

Нагадаємо, протест в Москві: силовики Путіна атакували людей, почалися масові зачистки, кадри.

Як повідомляла Politeka, бунт в РФ набирає обертів, скоро спалахне по всій країні.

Також Politeka писала, що Путін пішов шкереберть після масштабного "Майдану" в РФ.