Группа военных из РФ приехала в оккупированный Донецк, чтобы изучить позиции ВСУ в южном направлении

Как сообщает Politeka.net, об этом пишет Телеграм-канал "Вольнодумец" со слов источников.

Еще 10 июля в Донецк прибыли 20 человек из Москвы, цель которых около недели тщательно скрывали. Боевики заявили, что они приехали вести переговоры об экономическом развитии так называемой "ДНР".

Очевидцы обратили внимание, что в сопровождении гостей из РФ более 40 охранников, а еще три группы бойцов охраняют их во время поездок по "республике".

Как сообщили источники, 13 июля группа из восьми москвичей отправились проверять Мариупольское направление и сообщили, что их не будет несколько дней. Другие "гости" регулярно катаются в восточном направлении, а после возвращения активно обсуждают полученную информацию.

"Истинная цель приехавшей команды - изучение позиций ВСУ, их укрепленность, глубина обороны, система связи и взаимодействия, наличие естественных препятствий, дороги, тыловое обеспечение и др", - сообщают авторы, связывая приезд военных из Москвы с мобилизацией, которую президент Путин объвил в России. - "Подразделения Южного военного округа МО РФ, куда входят и 1-2 Армейские корпуса, расположенные в оккупированной части Донецкой и Луганской области, кишат, как улей перед вылетом".

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Он разродился новым «указом». Согласно которого, проживающие в «ДНР» граждане будут выпускаться на подконтрольную властям Украины только после письменного заявления об отказе от возвращения обратно до окончания пандемии COVID и улучшения эпидемической ситуации.

Кроме того, выезд людей из «ДНР» может осуществляться только через КПВВ «Еленовка». Украина же не открыла свой контрольный пункт въезда/выезда в Новотроицком. Таким образом, дорожный коридор, через которые боевики «ДНР» в провокационных целях, якобы, готовы выпускать местных жителей, остается заблокированным для проезда.

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