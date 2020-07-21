Группа военных из РФ приехала в оккупированный Донецк, чтобы изучить позиции ВСУ в южном направлении
Как сообщает Politeka.net, об этом пишет Телеграм-канал "Вольнодумец" со слов источников.
Еще 10 июля в Донецк прибыли 20 человек из Москвы, цель которых около недели тщательно скрывали. Боевики заявили, что они приехали вести переговоры об экономическом развитии так называемой "ДНР".
Очевидцы обратили внимание, что в сопровождении гостей из РФ более 40 охранников, а еще три группы бойцов охраняют их во время поездок по "республике".
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Как сообщили источники, 13 июля группа из восьми москвичей отправились проверять Мариупольское направление и сообщили, что их не будет несколько дней. Другие "гости" регулярно катаются в восточном направлении, а после возвращения активно обсуждают полученную информацию.
"Истинная цель приехавшей команды - изучение позиций ВСУ, их укрепленность, глубина обороны, система связи и взаимодействия, наличие естественных препятствий, дороги, тыловое обеспечение и др", - сообщают авторы, связывая приезд военных из Москвы с мобилизацией, которую президент Путин объвил в России. - "Подразделения Южного военного округа МО РФ, куда входят и 1-2 Армейские корпуса, расположенные в оккупированной части Донецкой и Луганской области, кишат, как улей перед вылетом".
Главарь «ДНР» Денис Пушилин поставил условие для пересечения жителями ОРДЛО границы с Украиной.
Он разродился новым «указом». Согласно которого, проживающие в «ДНР» граждане будут выпускаться на подконтрольную властям Украины только после письменного заявления об отказе от возвращения обратно до окончания пандемии COVID и улучшения эпидемической ситуации.
Кроме того, выезд людей из «ДНР» может осуществляться только через КПВВ «Еленовка». Украина же не открыла свой контрольный пункт въезда/выезда в Новотроицком. Таким образом, дорожный коридор, через которые боевики «ДНР» в провокационных целях, якобы, готовы выпускать местных жителей, остается заблокированным для проезда.
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Как сообщала Politeka, боевики "ДНР" построили военную базу прямо возле школы, фото.
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