Президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав вигнати іноземних журналістів з країни
Як передає Politeka.net, відповідне відео опублікувало видання "Белта" (щоб подивитися його, доскролльте сторінку до кінця)
"Що це за ставлення до країни? BBC, Свобода, Вільна Європа і так далі, стріми ці. Я вже не кажу про тенденціози, вони закликають до масових заворушень. Чому ви це терпите? Ви ж їх акредитували тут", - підкреслив Лукашенко.
Лідер Білорусі впевнений, що в ситуації, що склалася, потрібно вживати заходів.
"Не треба чекати ніякого кінця електоральної кампанії. Виганяйте звідси, якщо вони (иноСМИ, - ред.) не дотримуються наші закони і кличуть людей на майдани. Я повторювати не буду", - заявив Лукашенко.
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Раніше ми розповідали, як Володимир Зеленський образив Олександра Лукашенка.
Як відомо, Володимир Путін запрошував на "військовий парад на Червоній площі лідерів країн-учасниць СНД, в тому числі і Володимира Зеленського з Олександром Лукашенко.
Але український лідер відмовився від такої "пропозиції". Більш того, Зеленський не захотів їхати на "військовий парад" в Мінськ 9 травня.
"В Україні - карантин. Глава держави поки не здійснює закордонних візитів", - відповіла на "пропозицію" прес-служба Офісу президента Зеленського.
Нагадаємо, Лукашенко після українських санкцій заявив про інтеграцію з Росією: "Друг пізнається в біді".
Як повідомляла Politeka, Україна почала "мочити" Білорусь санкціями: за що поплатився Лукашенко.
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