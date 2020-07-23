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Президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав вигнати іноземних журналістів з країни



Як передає Politeka.net, відповідне відео опублікувало видання "Белта" (щоб подивитися його, доскролльте сторінку до кінця)



"Що це за ставлення до країни? BBC, Свобода, Вільна Європа і так далі, стріми ці. Я вже не кажу про тенденціози, вони закликають до масових заворушень. Чому ви це терпите? Ви ж їх акредитували тут", - підкреслив Лукашенко.

Лідер Білорусі впевнений, що в ситуації, що склалася, потрібно вживати заходів.

"Не треба чекати ніякого кінця електоральної кампанії. Виганяйте звідси, якщо вони (иноСМИ, - ред.) не дотримуються наші закони і кличуть людей на майдани. Я повторювати не буду", - заявив Лукашенко.

Раніше ми розповідали, як Володимир Зеленський образив Олександра Лукашенка.

Як відомо, Володимир Путін запрошував на "військовий парад на Червоній площі лідерів країн-учасниць СНД, в тому числі і Володимира Зеленського з Олександром Лукашенко.

Але український лідер відмовився від такої "пропозиції". Більш того, Зеленський не захотів їхати на "військовий парад" в Мінськ 9 травня.

"В Україні - карантин. Глава держави поки не здійснює закордонних візитів", - відповіла на "пропозицію" прес-служба Офісу президента Зеленського.

Нагадаємо, Лукашенко після українських санкцій заявив про інтеграцію з Росією: "Друг пізнається в біді".

Як повідомляла Politeka, Україна почала "мочити" Білорусь санкціями: за що поплатився Лукашенко.

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