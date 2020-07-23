Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал выгнать иностранных журналистов со страны
Как передает Politeka.net, соответственное видео опубликовало издание "Белта" (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца)
"Что это за отношение к стране? BBC, Свобода, Свободная Европа и так далее, стримы эти. Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь", - подчеркнул Лукашенко.
Лидер Беларуси уверен, что в сложившейся ситуации нужно принимать меры.
"Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они (иноСМИ, - ред.) не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы. Я повторять не буду", - заявил Лукашенко.
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Ранее мы рассказывали, как Владимир Зеленский обидел Александра Лукашенко.
Как известно, Владимир Путин приглашал на "военный парад" на Красной площади лидеров стран-участниц СНГ, в том числе и Владимира Зеленского с Александром Лукашенко.
Но украинский лидер отказался от такого "предложения". Более того, Зеленский не захотел ехать на "военный парад" в Минск 9 мая.
"В Украине - карантин. Глава государства пока не осуществляет зарубежных визитов", - ответила на "предложение" пресс-служба Офиса президента Зеленского.
Напомним, Лукашенко после украинских санкций заявил об интеграции с Россией: "Друг познается в беде".
Как сообщала Politeka, Украина начала "мочить" Беларусь санкциями: за что поплатился Лукашенко.
Также Politeka писала, что Лукашенко переплюнул Путина с новой безумной затеей в разгар эпидемии.