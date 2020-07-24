РФ на околоземной орбите провела испытания противоспутникового оружия

Россияне продолжают разрабатывать вооруженные системы космического базирования, чем создают угрозу для США и союзников, передает dw.com.

Испытания, проведенные россиянами, состоялись 15 июля.

Такое заявление 23 июля опубликовало космическое командование США

От спутника РФ "Космос-2543" отделился какой-то объект – в заявлении не указано, какой именно. С этим объектом что-то сделали – точно не написали, что именно.

Но в США настаивают, что есть неопровержимые доказательства, что это были именно испытания оружия. Ведь поведение российских спутников полностью не соответствует заявленным задачам и функциям.

Также в космическом командовании обратили внимание на то, что спутниковая система РФ, привлеченная к этому испытанию оружия на орбите – та же, которая маневрировала рядом с правительственным спутником США в начале 2020 года.

Также испытание 15 июля – еще одно свидетельство усилий России по разработке и испытанию оружейных систем космического базирования.

Ранее мы писали, что возможное нападение РФ с крымского направления было бы "слишком драматичным шагом для Кремля", поэтому этого не произойдет

Такое мнение высказал бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"Конечно, Россия имеет все для этого (для атаки материковой Украины из Крыма, - ред.), но это уже слишком драматический шаг. Они прилагают огромные усилия, чтобы до сих пор отрицать вторжение в Украину. Если они решат делать дальнейшие шаги, этих усилий может не хватить. Поэтому, наверное, это вряд ли произойдет", - заявил дипломат США.

Он также напомнил, что РФ ведет агрессию против Украины не только на поле боя, но и в тылу, используя гибридные методы.

"Все это происходит в форме насилия, с применением вооруженных сил, разведки, кибератак. Более того, они прибегают к экономическим махинациям и коррупции, чтобы и дальше ослаблять Украину. Думаю, что именно этим Россия и занимается. Не могу сказать, что мы достигли какой-то мирной или статической ситуации. Конфликт до сих пор активно развивается", - подчеркнул Волкер.

Напомним, Евросоюз сделал срочное заявление после новых договоренностей в Минске: "Россия должна...".

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