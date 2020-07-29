В Білорусь завезли понад 200 бойовиків з Росії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "БелТА".

Як передають білоруські ЗМІ, в місцевих правоохоронних органах розповіли, що ними була отримана інформація про прибуття на територію країни більше 200 бойовиків. Вони приїхали до Білорусі з метою дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії. При собі росіяни мали кожен по невеликій ручній поклажі, і на всіх - три великих важкі валізи, завантаження яких в транспортний засіб здійснювали декілька чоловіків.

Заселилися бойовики в санаторій під Мінськом. В адміністрації санаторію повідомили, що приїжджі звернули на себе увагу "нехарактерною для російських туристів поведінкою" і одноманітним одягом в стилі мілітарі. Вони не вживали алкоголю, не відвідували розважальних закладів, трималися відособлено, намагаючись не привертати до себе уваги. Крім того, вони невеликими групами уважно вивчили територію і оточення санаторію під Мінськом.

Білоруські силовики вже затримали 32 осіб, які прибули з РФ.

ЗМІ також наводять список затриманих:

Українські блогери повідомляють, що троє осіб з наведеного списку є також у базі "Миротворцю", куди їх було внесено за участь у бойових діях на Донбасі на боці "ЛДНР".

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