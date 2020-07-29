В Беларусь завезли более 200 боевиков из России

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "БелТА".

Как передают белорусские СМИ, в местных правоохранительных органах рассказали, что ими была получена информация о прибытии на территорию страны более 200 боевиков. Они приехали в Беларусь с целью дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

Заселились боевики в санаторий под Минском. В администрации санатория сообщили, что приезжие обратили на себя внимание "нехарактерным для российских туристов поведением" и однообразной одеждой в стиле милитари. Они не употребляли алкоголя, не посещали увеселительных заведений, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Кроме того, они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория под Минском.

Белорусские силовики уже задержали 32 особ, которые прибыли из РФ.

СМИ также приводят список задержанных:

Украинские блогеры сообщают, что трое человек из приведенного списка есть также в базе "Миротворца", куда они были внесены за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне "ЛДНР".

Напомним, Лукашенко после украинских санкций заявил об интеграции с Россией: "Друг познается в беде".

Как сообщала Politeka, Украина начала "мочить" Беларусь санкциями: за что поплатился Лукашенко.