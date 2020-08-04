Российский президент Владимир Путин перестал быть безоговорочным лидером для граждан РФ, а недовольство им растет, как снежный ком

Что ждет ВВП, и каким он войдет в историю, порассуждал в своем блоге для «Антикора» известный российский политолог и историк Андрей Зубков.

Он отметил, что народ начал презирать Путина, несмотря ни на его патриотизм, ни на бряцанье гиперзвуковым оружием. Детонатором для народного недовольства народа, который в большинстве своем, живет за чертой бедности в «сверхдержаве», стал арест губернатора Сергея Фургала якобы за убийство.

Десятки тысяч жителей Хабаровска вышли на митинги, к которым позже подключился Владивосток. Несмотря на то, что людям говорят, что чиновник замешан в убийстве, они готовы снова и снова выходить за него на улицы. И это – только начало.

Чувство, которое сейчас испытывает Путин к Фургалу, – зависть. Сибиряки, на поддержку которых он так рассчитывал, сначала «прокатили» его с референдумом, высказавшись против обнуления, а теперь демонстрируют безоговорочную любовь к губернатору, подозреваемому в совершении тяжкого преступления.

«Как тяжко, когда снедает зависть. А тебе уже под семьдесят. И изменить ничего нельзя. И только будут расти и шириться улюлюканье и свист. А ведь могло быть иначе. Как у этого, который сейчас под следствием, и имя которого вдруг узнал весь мир — «Я-мы Сергей Фургал».

Зубков отмечает, что российский президент понимает: силой народ любить не заставишь, а чтобы оплатить эту любовь, нужно слишком много денег, которые он заботливо, с помощью друзей, спрятал по всему миру. Но даже за деньги десятки тысяч людей не выйдут на улицы скандировать имя Путтина.

Однако у него остался последний шанс добиться уважения к себе у потомков.

«Всего два слова. И Путин их слышал в самом начале своего долгого пути и начал свой путь, благодаря этим словам когда-то двадцать лет назад: «Я ухожу…» Эти слова могут стать победой над неправедным прошлым, победой над разъедающей печень завистью. Могут стать самой главной победой — победой над собой», – подытожил политолог.

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