Росія була, є і буде найближчим союзником Білорусі

Про це в посланні білоруського народу і Нацсобранию заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, інформує Politeka, посилаючись на БЕЛТА.

"Росія завжди була, є і буде нашим найближчим союзником, хто б не був при владі в Білорусі чи в Росії. Це непереборний фактор, це глибоко всередині наших народів. Навіть незважаючи на те, що братські відносини з нами поміняла на "партнерські". Марно", – сказав він.

Також білоруський лідер висловив думку, що відносини Білорусь готова будувати і з Китаєм, і з США, і з Заходом.

"Ми і далі будемо вирішувати міжнародні проблеми виключно мирним шляхом і, якщо попросять, готові простягнути руку допомоги іншим державам", – сказав політик.

Крім того, Лукашенко вважає, що Росія і ЄС, а також США і Китай претендують на чільні ролі в світі, уточнює РІА Новини.

"Жорстке протистояння по всіх фронтах розгорнулося між найбільшими економіками світу: США, які протягом десятиліть фактично були одноосібним світовим лідером, і Китаєм, який увірвався у світову еліту і виступає за реальну багатополярність. В стороні від цих питань не залишилися Росія і Європейський союз, також претендують на чільні ролі. Трясе всю планету", – додав Лукашенко.

При цьому він вважає, що РФ боїться втратити Білорусь.

"Адже крім нас, у неї не залишилося по-справжньому близьких союзників. І Захід став останнім часом проявляти до нас предметний інтерес. Та й Китай розраховує на стабільність свого друга", – заявив Лукашенко.

Politeka повідомляла, що Кремль у зв'язку з ситуацією в Білорусі сам себе загнав у кут. Таку думку висловив журналіст Матвій Ганапольський. За його словами, президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив те, що не робив раніше: переніс в публічну площину непривабливі моменти відносин Росії і Білорусі. А Росія, вважає Ганапольський, сама себе загнала в кут тим, що не визнає наявності у неї приватних військових компаній.

Нинішня ситуація в Білорусі нагадує скандал, що стався нещодавно в Чехії. Про це пише американська журналістка Ксенія Кирилова. Автор нагадала, що цей скандал розпочався із звинувачень Москви в спробах отруєння рицин муніципальних чиновників Праги, а закінчився, як повідомлялося, анонімним помилковим доносом одного дипломата на іншого. Щось подібне, передбачає Кирилова, могло статися і в Білорусі.

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