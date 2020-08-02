В последнее время он сопротивляется поглощению Россией

Боевики российской ЧВК «Вагнер» готовились устранить президента Беларуси Александра Лукашенко

Такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо" озвучил российский и американский политолог Андрей Пионтковский, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца)

Политолог убежден, что российское руководство поставило задачу наемникам ликвидировать лидера Республики Беларусь, так как сам Лукашенко упорно сопротивляется поглощению Беларуси Россией.

Пионтковский сравнил операцию по уничтожению президента Лукашенко с событиями в 1979 года в Афганистане: тогда спецназ КГБ СССР штурмом взял дворец Тадж-Бек, резиденцию Хафизуллы Амина.

В ходе спецоперации сам глава государства был убит вместе со своей семьей.

"Я вижу это событие как повторение операции с ликвидацией Амина. Лукашенко подготовлена роль "нового Амина", - отметил он.

В тоже время Пионтковский призвал украинское руководство немедленно потребовать от Беларуси выдачи боевиков "Вагнера".

До этого мы писали, что Александр Лукашенко и подумать раньше не мог, что белорусы выйдут протестовать против него. Такое мнение озвучил журналист и публицист Виталий Порников.

Однако, считает автор, такое пришло в голову президенту РФ Владимиру Путину, этим и объясняется наличие вагнеровцев в Минске.

"Путин хочет повязать Лукашенко кровью - как хотел в 2014 году повязать кровью Януковича", – убежден Портников, подкремляя свои слова тем, что в свое время Киев тоже был напонен советчиками и агентами из России.

Ранее мы писали, Кремль специально сливает журналистам информацию о том, что боевики, задержанные в Беларуси, всего навсего "транзитные пассажиры", которые летели через Африку в Беларусь.

"Владимир Путин, планирует воспользоваться президентскими выборам в Беларуси для подготовки аншлюса этой страны. Причем, события в Беларуси могут развиваться по "накатанному" крымскому сценарию", - считает известный российский социолог Игорь Эйдман.

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