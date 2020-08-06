У Росії починає "надламуватися" статус державності

Про це у своєму блозі для Оглядач заявили російський публіцист Лілія Шевцова, передає Politeka.

Росія, за її словами, випадає з першого ешелону на сцені світу, яку міцно зайняли США і Китай.

"Необхідність вибирати між двома полюсами загрожує перетворити Росію на сателіта Китаю. Втім, Росія вже сировинний придаток Піднебесної", - вважає Шевцова.

Також публіцист зазначає, що президент Білорусі Олександр Лукашенко завдав Кремлю потужного удару.

"Білоруський батько Лукашенко завдав удару по святому-ролі Росії в якості центру Євразійської галактики і ідеї Союзної держави. Кремлю нічим відповісти, будь-яка відповідь або його відсутність загрожує добити "союзну державу". Білорусь може виявитися для Москви більш болючим викликом, ніж Україна", - переконана Лілія Шевцова.

Politeka повідомляла, що напруженість між Білоруссю і Росією після затримання вагнерівців в деякій мірі грає на руку Україні. Враховуючи, що тепер ця країна стягує війська до кордону з РФ, переходячи з табору союзників країни-агресора в, як мінімум, нейтральний табір, ймовірність нападу Росії на Україну з території Білорусі в північному напрямку істотно слабшає. Таку думку озвучив відомий український політолог Олексій Голобуцький.

У Мінськ терміново стягують війська, проте офіційного повідомлення про це немає. В останні кілька тижнів на території Білорусі ускладнилася і без того непроста ситуація. Після того, як між Росією і Мінськом почалися певні конфлікти, пройшов вже не один місяць. Все починалося з цін на" блакитне паливо " і з чуток про можливу анексію Росією Республіки Білорусь. Згодом стало відомо, що під столицею Білорусі були затримані десятки бойовиків приватної військової кампанії "Вагнера".

Тепер з'явилося повідомлення про те, що в Мінську активізувалися силовики. У місто почали стягувати велику кількість військових, і швидше за все це пов'язано з майбутніми президентськими виборами або напруженою обстановкою з країною-агресором. Ніякої офіційної інформації про це в Білорусі поки не надають.

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