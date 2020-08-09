Такого ще не було

Президентські вибори в Білорусі, які відбулися в неділю, 9 серпня, проходили з масовими порушеннями, арештами та затриманнями

Про це повідомляє Politeka.

Так, всього на президентських виборах беруть участь п'ять кандидатів. Для того, щоб висунути свою кандидатуру, необхідно зібрати не менше ста тисяч підписів виборців. Офіційно зареєстровані наступні кандидати:

Олександр Лукашенко;

Світлана Тихановська;

Анна Канопацька;

Андрій Дмитрієв;

Сергій Черчень.

За даними журналістів, ближче до вечора на дільницях №21 і 22 в столичній гімназії в Мінську, а також на №43 явка перевищила 100%.

За словами глави ЦВК Білорусі Лідії Єрмошиної, частина виборців спеціально сиділи в кабінках для голосування по півгодини, щоб біля входу у виборчу дільницю утворилася черга. Деяких з них затримали.

Крім того, в тому ж Мінську був затриманий директор магазину, який продавав футболки з написом «ПСИХО3%». Це відсилання до популярного мему "Саша 3%", який називають реальним рейтингом Лукашенка.

Крім того, в країні в день голосування спостерігалися масштабні проблеми зі зв'язком та інтернетом. Частково не завантажувалися популярні сайти й новинні агентства.

А ось на виборчій дільниці №17 в Мінську секретар виборчої комісії просто вилазила з вікна по сходах, несучи з собою в руці якусь сумку. Пізніше вони пояснили це журналістам тим, що»двері заклинило".

А ось у селищі Греськ Слукцого району видавали бюлетені без прізвища головного опонента Лукашенка - Світлани Тихановської. При цьому виборцям забороняли використовувати на дільниці мобільні телефони.

У самому Мінську сьогодні спостерігалася висока кількість військових. Вони не тільки патрулювали вулиці, а й перевіряли машини, які в'їжджали в столицю.

За даними екзит-полів, найбільше проголосували за Лукашенка-79,7% голосів. Його головна опонентка Світлана Тихановська отримала 6,8%.

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