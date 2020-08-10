Олександр Лукашеко після чергової перемоги на президентських виборах у Білорусі заговорив про вплив на процес із-за кордону

Про це він заявив на зустрічі головою виконавчого комітету - виконавчим секретарем СНД, головою місії спостерігачів від СНД Сергієм Лебедєвим, передає білоруський ресурс "БЕЛТА".

Політик відзначив "рекордну явку" на виборчі дільниці і розповів, що вибори пройшли, "як свято", проте знайшлися ті, хто захотів все зіпсувати.

"Розумієте, це свято. Комусь захотілося зіпсувати це свято. Ми їх побачили - вони засвітилися ще яскравіше цієї ночі. Ми відфіксували (вам це відомо, як колишньому розвіднику) дзвінки з-за кордону. З Польщі, Великобританії та Чехії були дзвінки, управляли нашими, вибачте мене, вівцями: вони не розуміють, що роблять, і ними починають уже управляти", — заявив президент.

Як відомо, в ніч з 9 на 10 серпня по всій Білорусі спалахнули масові протести, оскільки люди впевнені, що результати виборів, згідно з якими чинний президент набрав понад 80% голосів, сфальсифіковані.

Проти людей виступили силовики, які застосували сльозогінний газ і водомети. Більш того, одна з машин ОМОНівців в'їхала в натовп протестувальників, в результаті чого одна людина загинула.

У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі повідомили, що в ході акцій протесту 9 серпня постраждали 39 правоохоронців і понад 50 цивільних осіб.

Головна конкурентка Лукашенка відреагувала на заворушення. ЗМІ повідомили, що Світлана Тихановська та її соратники готові до діалогу з чинною владою Білорусі щодо масових протестів у країні. Пізніше в її штабі заявили, що не визнають результати виборів, оскільки, за їхніми даними, Тихановська отримала від 70 до 90% голосів виборців у різних регіонах.

Центрвиборчком Білорусі вранці 10 серпня оголосив про попередні результати голосування, згідно з якими президент Олександр Лукашенко набрав 80,23 відсотка голосів, його головний опонент Світлана Тихановська - 9,9 відсотка.

Нагадаємо, Портников розкрив, яка доля чекає Білорусь без Лукашенка.

Як повідомляла Politeka, трагедія трапилася на протестах у Мінську, Тихановська пригрозила Лукашенку "початком кінця".

Також Politeka писала, що Лукашенко зробив першу заяву після повстання білорусів.