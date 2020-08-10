Андрій Скороход, зірка КВК, різко висловився на адресу президента Білорусі Олександра Лукашенка після виборів і протестів у країні

Зокрема, знаменитість підкреслив, що вибори в Білорусі, які відбулися вчора, це ні що інше, як плювок у бік білорусів. Крім цього, Скороход назвав президента Білорусі "злочинцем", який нагадує "сільського алкаша".

Така заява прозвучала від зірки КВН на його сторінці в мережі Instagram.

"Озвучити 79% - це не просто обдурити. Обдурити-це сказати 15%. А сказати 79% - це як взяти і плюнути кожному білорусу в обличчя. Але я не здивований зовсім. А тепер спробуй вийди в люди, переможець, тебе розірвуть як Каддафі!" ,- висловився Скороход, пригрозивши Олександру Лукашенку.

Після цього, зірка КВК, зазначив, що Лукашенко нічого добре для своєї країни не зробив. Крім цього, за словами Скорохода, глава Білорусі відомий своїми безглуздими злочинами, які навіть не зумів грамотно приховати.

"Нуль! Жодного успіху в житті. жодного прибуткового проекту. І в хокей тобі навіть не піддаються. Ти навіть злочинець хр*новий-всі твої злочини розкриті по гарячих слідах, за півгодини, як злочини сільського алкаша, що краде ковбасу в Сільпо!",- резюмував Скороход на своїй сторінці в мережі.

Нагадаємо, Портников розкрив, яка доля чекає Білорусь без Лукашенка.

Як повідомляла Politeka, трагедія трапилася на протестах у Мінську, Тихановська пригрозила Лукашенку "початком кінця".

Також Politeka писала, що Лукашенко зробив першу заяву після повстання білорусів.