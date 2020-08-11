Постраждалі в результаті сутичок з правоохоронцями в Білорусі розповіли про те, що відбувається на вулицях
Моторошними подробицями вони поділилися з виданням "Свабода"
Один з постраждалих зазначив, що люди були мирними, постійно кричали «поліція з народом», «армія з народом».
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"Осколки світлошумової гранати потрапили мені в ногу. У мене на нозі численні рвані рани, досить глибокі. Боляче, звичайно. З 3 до 6 години ранку до нас приходили співробітники Слідчого комітету і кілька разів всіх допитували. Ми в шоці від того, що відбувається в країні. 80% для Лукашенка-це перебір. А Північна Корея тут влаштувалася з відключеним Інтернетом", - розповідає Кирило.
Ще один з постраждалих зазначив, що поліцейські кидали гранати в натовп без попередження.
"Я почав йти. Почув вибух, побіг. Вони без попередження кинули гранати в натовп, було дуже страшно", - поділився хлопець.
Нагадаємо, силовики і військовий спецназ пустили в хід проти протестувальників гранати, гумові кулі, водомети.
На учасників протесту, які йшли по одному, омонівці накидалися натовпом і жорстоко били ногами і кийками.
У свою чергу протестувальники в Мінську кидали в силовиків коктейлі Молотова і відбивалися феєрверками.
Силовики також намагалися розбирати барикади, але протестувальники поверталися після кожної спроби розгону.
Також повідомлялося, що силовики влучили снарядом у житловий будинок.
Нагадавши, Лукашенко образив українців через " причетність "до протестів у Білорусі:"вистачає майданутих".
Як повідомляла Politeka, трагедія трапилася на протестах у Мінську, Тихановська пригрозила Лукашенку "початком кінця".
Також Politeka писала, що розлючений Лукашенко назвав білорусів вівцями:"не розуміють, що роблять".