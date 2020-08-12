Незважаючи на результати виборів Білорусі, одну перемогу жителі країни вже отримали

Таку думку в своєму блозі на Укрінформі висловив головний редактор цього видання Сергій Тихий, передає Politeka.

За словами Тихого, перемога ця полягає в тому, що повернення до порядку, який існував у Білорусі до 10 серпня вже не буде.

"Режим отримав пробоїну, яку не залатає, Лукашенко став кульгавою качкою і його крах – це питання часу", – переконаний журналіст.

При цьому, констатує Сергій Тихий, новий режим може виявитися ще гірше попереднього.

"Якщо Лукашенко піде, немає ніяких гарантій, що наступний режим буде краще. Країна тотально русифікована. Рух, налаштований на національне відродження Білорусі, давно розгромлено. Перевага Росії у впливі залишається колосальною", - перерахував головний редактор Укрінформу.

Politeka повідомляла, що найнебезпечніше для білорусів те, що президент Олександр Лукашенко нездатний зрозуміти реальність. Таку думку висловив російський письменник і публіцист Віктор Шендерович.

"Ця людина не в змозі зрозуміти реальність, тому що сам давно відрубав себе від усіх каналів зв'язку з нею. Думаю, йому не сказали, що він програв. Просто не знайшлося нікого, здатного вимовити ці слова і назвати відсотки. Думаю, він розв'язує бійню в месіанській мудрості впевненості, що проти нього, народного президента, вийшли кимось організовані провокатори. Та й не могла ж його перемогти баба!",- пояснив свою думку Шендерович.

У ніч з 11 на 12 серпня жорстокість силовиків і військових, що розганяють протест мирних жителів в Білорусі, перевершила навіть те, що відбувалося в попередні дні. Силовики ще при світлі дня почали атакувати сигналять машини. Вони збивали кийками дзеркала, водіїв витягали з салону і били натовпом. Транспортні засоби викрадали.

В Уруччі силовики витягують водіїв з машин посеред проспекту і б'ють, передає NEXTA.

Є кілька повідомлень про напади на байкерів. Так, в Уруччі, за повідомленнями очевидців до голови байкера приставили пістолет і жорстоко побили. У Мінському Уруччі силовики побили мотоциклістів, направивши на них пістолети.

У цю ніч всюди гриміли потужні вибухи.

"Сьогодні фашисти, особливо з внутрішніх військ (так-так, в основному людей розстрілюють саме вони) і ОМОНу, проявили всю свою звірячу сутність. Виродкам дали повний карт-бланш на погроми і створення заворушень у місті", - пишуть в мережі.

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