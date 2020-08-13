Світлана Алексієвич зробила жорстке звернення до президента Білорусі Олександра Лукашенка

Білоруська письменниця, лауреат Нобелівської премії з літератури 2015 року Світлана Алексієвич вважає, що Олександр Лукашенко повинен піти з поста президента Білорусі, поки ще не пізно.

Про це вона заявила в інтерв'ю для Радіо Свободи. При цьому вона додала, що влада Білорусі оголосила війну своєму народу.

На її думку, "піти красиво" у Лукашенка вже не вийде, так як кров вже пролилася.

"Піди, поки не пізно, поки ти не ввергнув народ в жахливу безодню, в безодню громадянської війни! Іди! Ніхто не хоче Майдану, ніхто не хоче крові. Тільки ти хочеш влади. І це твоє бажання влади вимагає крові", - звернулася Нобелівський лауреат до Лукашенка.

За її словами, сьогодні людей хапають просто на вулиці, затримані сидять в спортзалах без їжі і води.

"Я навіть не кажу про те, що відбувається вночі. Це просто військові дії", - підкреслила письменниця.

Вона додала, що білоруси постійно підкреслюють, що "ми мирні люди, ми не хочемо нікого вбивати, ми не хочемо нікого бити", а ОМОН в цей час діє криваво і жорстоко.

"А тут майже нелюдська, сатанинська лють, з якою діє ОМОН у нас, – мені важко повірити, що це білоруський ОМОН. Мені здається, що білоруські хлопці не могли так бити своїх мам і сестер. Це якось нереально", - обурилася Алексієвич.



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