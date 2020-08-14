У Білорусі тривають акції протесту, які розгорілися після шостої перемоги на президентських виборах Олександра Лукашенка

До людей, які виходять на вулиці міст і протистоять силовикам, ризикуючи життями і здоров'ям, почали приєднуватися працівники білоруських підприємств, передає Politeka.net.

З 11 серпня страйк оголосили працівники сфери транспорту, торгівлі, банків та IT-сфери. З четверга, 13 серпня, такі протести прийняли масовий характер, і по всій країні тисячі співробітників найбільших підприємств кидають роботу і виходять на акції на підтримку протестувальників.

Телеграм-канал NEXTA Live повідомляє про те, що до загальнонаціонального страйку приєдналися такі гіганти, як МАЗ, БелАЗ, Мінський верстатобудівний завод, «Гродно-Азот», «Белшина», «Мінський Завод шестерень», метро Мінська і багато інших.

При цьому всі працівники підкреслюють, що страйк — це законний і прописаний в Конституції вид протесту. За неї не можуть затримати, а звільнити всіх неможливо.

Вимоги страйкуючих в цілому дуже схожі. Вони закликають припинити тиск на свободу слова і насильство, розібратися зі свавіллям силовиків аж до розформування ОМОНу і відставки вищого керівництва силового блоку країни, звільнити всіх ув'язнених, визнати недійсними результати виборів 9 серпня і провести нові вибори під контролем міжнародних спостерігачів.

Раніше ми писали про те, що білоруси повинні мати чіткий план на випадок, якщо протести зазнають поразки. Про це написала на своїй сторінці в соцмережі українська військова Олена Білозерська.

Перш за все вона визнала, що недооцінювала білорусів і не вірила в їх здатність на масштабне повстання.

"Але, взагалі-то, так часто буває – люди, які здаються забитими, без відповіді і не здатними дати відсіч - може бути, у них просто більший запас терпіння. Мовчать і збирають у собі, а коли прорве - буде не битий посуд, буде Везувій", - зазначила вона.

Втім, військова підкреслила, що поки все одно не можна відкидати варіанту провалу повстання.

Нагадавши, Зеленський терміново звернувся до українців, ситуація серйозна: "хочеться, щоб не було жертв".

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