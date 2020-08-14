Президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше прокоментував масові страйки на найбільших підприємствах країни

Він заявив, що бунти колективів можуть дуже негативно позначитися на майбутній роботі підприємств, передає Politeka.net з посиланням на білоруські ЗМІ.

Крім того, глава держави спростував чутки про свою втечу:

"Для початку я поки живий і не за кордоном, як тут деякі наші шановні "свядомия" розкручують: Президент покинув країну і знаходиться за кордоном. Сьогодні 14-е число, ми з вами зустрічаємося для того, щоб обговорити роботу будівельної галузі".

За його словами, страйки в Білорусії будуть вигідні тільки конкурентам в РФ, США, ФРН і Канаді.

Раніше Лукашенко не вірив у те, що на протести вийшли працюючі білоруси. 12 серпня він заявляв журналістам, що на вулицях влаштовують заворушення в основному "люди з кримінальним минулим і безробітні".

Однак, як інформує найпопулярніший в останні дні телеграм-канал NEXTA Live, загальнонаціональний страйк набирає обертів. МТЗ, БелАЗ, "Гродно-Азот", Мінський завод підшипників, співробітники ринків, ІТ-сфери, сфери послуг, лікарі та інші масово збираються на акції, вимагаючи визнати результати виборів недійсними, припинити насильство і свавілля силовиків, звільнити ув'язнених і провести нові вибори за участю міжнародних спостерігачів.

Раніше стало відомо про те, що здоров'я президента Білорусі не витримало такої реакції суспільства на, м'яко кажучи, сумнівні результати голосування, і в нього стався мікроінсульт. Першим інформацією про проблеми Лукашенка поділився російський політолог Валерій Соловей.

"Лікарі-шкідники врятували президента Білорусії. Лукашенко відбувся парою мікроінсультів. З наслідків – порушення міміки обличчя, здатність ходити і говорити не постраждала. Сьогодні записали його послання нації. Якщо не знайдуть кращі слова, то припускають послання випустити завтра", - повідомив він.

У свою чергу журналіст Іван Яковина зазначив, що всі нинішні звернення та інтерв'ю Лукашенка йдуть у записі, оскільки проблеми зі здоров'ям у нього почалися раніше.

Нагадаємо, що Лукашенко обзавівся будинком в Підмосков'ї, готуючи шляхи до відступу:"Схожий на палац".

Як писала Politeka, білорусам радять готуватися до партизанщини: "Якщо стане зовсім погано, можна лісами піти в Україну".

Також Politeka повідомляла, що Кремль знайшов свій інтерес у білоруському повстанні, озвучені деталі: "Лукашенку треба дати...".