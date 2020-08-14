В білоруському місті Світлогорську робітників одного з підприємств закрили у цехах, щоб ті не могли вийти на страйк

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Nexta.

Так, користувачі соцмереж з Білорусі масово повідомляють про те, що робітники підприємства "Хімволокно" в Світлогорську намагаються вийти на страйк, але людей закрили в цехах і не пускають через прохідні.

Зазначається, що працівники "Хімволокно" вже тривалий час знаходяться насильно заточеними в цехах, на місці працюють журналісти.

За даними білоруських ЗМІ, на даний час надійшли повідомлення про мітинги і страйки на наступних підприємствах: "Мінський електротехнічний завод ім. Козлова", "Белкард" (Гродно), БМЗ, "Білоруськалій", "Гроднопромстрой", "Мінські кабельні мережі", "Нафтан", "Полімір", МТЗ, ММЗ, МЗКТ, "Мінський метрополітен", "Київський маргариновий завод", "Інтеграл", "Белмедпрепарати", "Керамін", "Гродно Азот", "Хімволокно", БелАЕС та інших.

Як відомо, вранці у п'ятницю, 14 серпня, працівники багатьох підприємств Білорусі оголосили про безстроковий страйк. Також у різних містах Білорусі проводяться мітинги і збори проти фальсифікації виборів і насильства з боку правоохоронців.

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