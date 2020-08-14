В белорусском городе Светлогорске рабочих одного из предприятий закрыли в цехах, чтобы те не могли выйти на страйк

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Nexta.

Так, пользователи соцсетей из Беларуси массово сообщают о том, что рабочие предприятия "Химволокно" в Светлогорске пытаются выйти на забастовку, но людей закрыли в цехах и не пускают через проходные.

Отмечается, что работники "Химволокно" уже длительное время находятся насильно заточенными в цехах, на месте работают журналисты.

По данным белорусских СМИ, в настоящее время поступили сообщения о митингах и забастовках на следующих предприятиях: "Минский электротехнический завод им. Козлова", "Белкард" (Гродно), БМЗ, "Беларуськалий", "Гроднопромстрой", "Минские кабельные сети", "Нафтан", "Полимир", МТЗ, ММЗ, МЗКТ, "Минский метрополитен", "Киевский маргариновый завод", "Интеграл", "Белмедпрепараты", "Керамин", "Гродно Азот", "Химволокно", Белаэс и других.

Как известно, утром в пятницу, 14 августа, работники многих предприятий Беларуси объявили бессрочную забастовку. Также в разных городах Беларуси проводятся митинги и собрания против фальсификации выборов и насилия со стороны правоохранителей.

Напомним, украинцы по всей стране встали на защиту Беларуси, кадры: "Система боится, когда...".

Как сообщала Politeka, Лукашенко впервые заговорил после сообщения об инсульте и пригрозил белорусам.

Также Politeka писала, что Лукашенко возмутил жалобой на "майданутых" украинцев.