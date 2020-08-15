Все не так, як оголосили

15 серпня в мережі з'явився кадр, який нібито спростовує офіційну версію загибелі Олександра Тарайковського, учасника протестів у Білорусі.

Як пише видання УНН, інформаційне агентство Associated Press знайшла момент у відеоматеріалах, знятих 10 серпня під час мітингу в Мінську, повідомляє Politeka.net.

На зображенні зображений чоловік в шортах і білій футболці точно так, як дружина Олена Герман описала зовнішній вигляд Олександра Тарайковського в інтерв'ю. У людини на грудях і животі можна помітити пляму, схожу на кров, праву руку він тримає в районі поранення. Відзначається, що Герман впізнала свого чоловіка на фрагменті.

Варто відзначити, що причиною смерті Олександра Тарайковського в МВС Білорусі назвали саме відкриту рану грудей. За версією правоохоронців, чоловік кинувся на силовиків з вибуховим пристроєм в руках, який здетонував, проте на опублікованому кадрі не видно ні вибуху, ні його наслідків.

У мережі також з'явилися відеозаписи, зняті з інших ракурсів. На них можна помітити, як людина в тому ж одязі і того ж зросту йде в бік правоохоронців з піднятими руками, з боку яких з'явився яскравий спалах, як після пострілу. Судячи з кадрів, співробітники ОМОНу відкрили стрілянину прямо по беззбройній людині.

15 серпня відбувся похорон 34-річного Олександра Тарайського. Церемонію прощання відвідали безліч людей і ще більше зібралося вшанувати пам'ять чоловіка на місці його загибелі біля станції станції метро "Пушкінська".

Нагадавши, Лукашенко навідріз відмовився залишати свій трон.

Як повідомляла Politeka, вибухи не замовкають, карателі Лукашенка стріляють без розбору.

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