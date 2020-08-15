Все не так, как объявили

15 августа в сети появился кадр, который якобы опровергает официальную версию гибели Александра Тарайковского, участника протестов в Беларуси.

Как пишет издание УНН, информационное агентство Associated Press нашла момент в видеоматериалах, снятых 10 августа во время митинга в Минске, сообщает Politeka.net.

На изображении запечатлен мужчина в шортах и белой футболке точно так, как супруга Елена Герман описала внешний вид Александра Тарайковского в интервью. У человека на груди и животе можно заметить пятно, похожее на кровь, правую руку он держит в районе ранения. Отмечается, что Герман опознала своего мужа на фрагменте.

Стоит отметить, что причиной смерти Александра Тарайковского в МВД Беларуси назвали именно открытую рану груди. По версии правоохранителей, мужчина бросился на силовиков со взрывным устройством в руках, которое сдетонировало, однако на опубликованном кадре не видно ни взрыва, ни его последствий.

В сети также появились видеозаписи, снятые с других ракурсов. На них можно заметить, как человек в той же одежде и того же роста идет в сторону правоохранителей с поднятыми руками, со стороны которых появилась яркая вспышка, как после выстрела. Судя по кадрам, сотрудники ОМОНа открыли стрельбу прямо по безоружному человеку.

15 августа состоялись похороны 34-летнего Александра Тарайского. Церемонию прощания посетили множество людей и еще больше собралось почтить память мужчины на месте его гибели у станции станции метро "Пушкинская".

Напомним, Лукашенко наотрез отказался оставлять свой трон.

Как сообщала Politeka, взрывы не умолкают, каратели Лукашенко стреляют без разбора.

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