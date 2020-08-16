Президент Білорусі Олександр Лукашенко звернувся до народу і заговорив про необхідний захист



Нагадаємо, в неділю, 16 серпня, в Мінську на площі Незалежності почалася провладна акція за Лукашенка, яку проводять під гаслом "Не дамо розвалити країну". У мережі повідомляється, що на мітинг "зігнали" бюджетників з усієї країни.

Лукашенко, який вийшов до народу, в першу чергу, подякував "за підтримку", а потім поцікавився у людей, "чого вони хочуть".

"Спасибі вам, мінчани, що ви чверть століття терпите мене, людину, яка приїхала з провінції, - почав президент, згадавши надалі дев'яності роки, - Я покликав вас не для того, щоб ви мене захистили. Я покликав вас, щоб ви змогли захистити свою незалежність, своїх дружин, сестер і дітей. Я не хотів вас кликати на площу: у вас багато справ і турбот. Ви прибираєте хліб і збираєте дітей до школи. Я пам'ятаю дев'яності: тут стояли робітники з каструлями і просили нагодувати дітей. І тоді я поклявся допомогти вам і не допустити площ і мітингів... Я хочу звернутися до тих, хто сьогодні заблукав, хто дезорієнтований: чого ви хочете зараз? Свободи? Скажіть якої? Змін? Яких, що будемо міняти? Хочете реформ? Скажіть яких, завтра почнемо. Ви хочете вертолітних грошей? Ви ж знаєте, що таких грошей не буває, їх потрібно заробляти в полях, на заводах і фабриках".

Раніше ми повідомляли, за даними білоруського видання TUT.BY, працівники різних держпідприємств і бюджетних організацій поскаржилися, що їх змушують брати участь в Антимайдані і в разі непокори погрожують звільненнями, або виселенням з гуртожитку.

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