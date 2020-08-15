Президент Беларуси Александр Лукашенко после масштабных протестов «побежал» к президенту РФ Владимиру Путину за помощью

Об этом сообщает «БелТА».

«Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор ...Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации», - отметил он.

В то же время Лукашенко рассказал о том, что был удивлен осведомленностью Путина о происходящем в соседней стране.

«Должен сказать, меня даже несколько удивило — Путин абсолютно посвящен в то, что происходит», - подчеркнул он.

Уточним, что этот договор может решить судьбу Беларуси, поскольку Путин может использовать его для оккупации части страны. По принципу украинского Донбасса.

Как сообщалось ранее, Лукашенко гневно высказался о возможной помощи Беларуси со стороны других государств.

Так, Майдан продолжает накрывать страну, однако по мнению Лукашенко, он якобы не намерен "сдавать" страну и будет бороться за свое место до самого конца. Особенно сильно его задело то, что к протестам против него присоединились обычные рабочие.

"Добрались до трудовых коллективов. Хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим".

Напомним, что Лукашенко назвал страну, в которую сбежал бы в случае белорусского Майдана.

Как сообщала Politeka, Зеленский наплевал на дипломатию и сорвался на Лукашенко: "Последствия будут трагическими".

Также Politeka писала, что Лукашенко поплатился за разгон Майдана в Беларуси, ЕС принял жесткое решение: "уже формируются...".