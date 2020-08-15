Президент Беларуси Александр Лукашенко в резких тонах отказался от помощи других государств

Как сообщает Politeka.net, 15 августа он высказался о ситуации с протестами во время совещания в Министерстве обороны, передает портал "TUT.by".

По словам Александра Лукашенко, в Беларуси продолжают накалять обстановку и раскачивать конфликт. Он поспешил заверить, что не намерен отдавать страну и будет сохранять контроль:

"Добрались до трудовых коллективов. Хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим".

Александр Лукашенко добавил, что Беларуси предлагают посредников из-за границы и даже создают для страны альтернативное правительство. Как заявил президент, он не планирует пользоваться такими услугами.

"У нас есть нормальное правительство, созданное по Конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники", - подчеркнул глава государства. - "Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите".

Кроме того, Александр Лукашенко обратился к недовольным гражданам из-за угроз семьям белорусских военных и силовиков. Он предупредил о жестких последствиях:

"Не надо играть с огнем!", - сказал президент. - "Утихомирьтесь, успокойтесь. Если там есть мужики, будьте мужиками. Хотите повоевать, подраться — пожалуйста, но давайте мужики с мужиками. Не надо вперед выставлять девчонок и угрожать семьям. Я, как президент и главнокомандующий, хочу сказать, те, кто троллят сегодня, угрожают семьям, до детей дошли военнослужащих, они просто не понимают, что может произойти".

Ранее стало известно, что Александр Лукашенко связался по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщила пресс-служба, политики обсуждали ситуацию в Беларуси. Отмечается, что Путин и Лукашенко выразили уверенность, что возникшие в Беларуси проблемы будут вскоре урегулированы.

Напомним, что Лукашенко назвал страну, в которую сбежал бы в случае белорусского Майдана.

Как сообщала Politeka, Зеленский наплевал на дипломатию и сорвался на Лукашенко: "Последствия будут трагическими".

Также Politeka писала, что Лукашенко поплатился за разгон Майдана в Беларуси, ЕС принял жесткое решение: "уже формируются...".