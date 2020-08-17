Утвержается, що деякі померли, не доїхавши до лікарень

Під час масових протестів у сусідній Білорусі безвісти пропали 92 людини

Про це передає Politeka з посиланням на інформацію, розміщену виданням Хартыя'97.

Соощается, що всього за час протестних заходів, на яких білоруси мітингують проти фальсифікації результатів виборів, силовики затримали тисячі людей.

У білоруському Міністерстві охорони здоров'я стверджують, що деякі з них скочалися, не доїхавши до лікувальних установ.

Офіційний представник МОЗ Юлія Ваніна підтвердила смерті протестувальників.

"Вони померли, не доїхавши до лікарень", - розповіла вона.

За словами чиновниці, ті, хто потрапив під опіку лікарів, тримаються:

"У лікарнях, слава Богу, всіх поки виходжують. Померлих немає", - додала Ваніна.

Журналісти з'ясували, що на даний момент по всій Білорусі родичі шукають 92 людини, зниклих безвісти.

Місцевий ресурс Tut.by запустив сервіс для пошуку, на якому розміщені фотографії людей, яких розшукують.

Видання уточнює, що на сьогоднішній день офіційно відомо про двох людей, загиблих під час акцій протесту: Олександра Тарайковського та Олександра Вихора, яких вже поховали, інші 81 людина досі невідомо де.

Politeka писала, що візит президента Олександра Лукашенка на Мінський завод колісних тягачів обіцяє стати найскандальнішим за частиною цинічних заяв.

Так, виступаючи перед робітниками, спочатку він заявив про те, що нікуди не піде зі своєї посади, як би народ не протестував, а потім і зовсім виправдав силовиків, які влаштували тортури затриманих білорусів в центрі ізоляції правопорушників на Околишина.

"Тепер про те, що хтось когось побив. Абсолютно вірно ... на охрестила 2500 або 2000 (затриманих), щоб ви знали. На Околишина, не популярно, але скажу, отримали ті, хто там же, на Околишина кидався на ментів. Ви знаєте хто?",- заявив Лукашенко.

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