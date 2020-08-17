Утвержается, что некоторые умерли, не доехав до больниц

Во время массовых протестов в соседней Беларуси без вести пропали 92 человека

Об этом передает Politeka со ссылкой на информацию, размещенную изданием Хартыя'97.

Соощается, что всего за время протестных мероприятий, на которых белорусы митингуют против фальсификации результатов выборов, силовики задержали тысячи людей.

В белорусском Министерстве здравоохранения утверждают, что некоторые из них скочались, не доехав до лечебных учреждений.

Официальный представитель Минздрава Юлия Ванина подтвердила смерти протестующих.

"Они умерли, не доехав до больниц", – рассказала она.

По словам чиновницы, те, кто попал под опеку врачей, держатся:

"В больницах, слава Богу, всех пока выхаживают. Умерших нет", – добавила Ванина.

Журналисты выяснили, что на данный момент по всей Беларуси родственники ищут 92 человека, пропавших без вести.

Местный ресурс Tut.by запустил сервис для поиска, на котором размещены фотографии людей, которых разыскивают.

Издание уточняет, что на сегоняшний день официально известно о двух человеках, погибших во время акций протеста: Александре Тарайковском и Александре Вихоре, которых уже похоронили, остальные 81 человек до сих пор неизвестно где.

Politeka писала, что визит президента Александра Лукашенко на Минский завод колесных тягачей обещает стать самым скандальным по части циничных заявлений.

Так, выступая перед рабочими, сначала он заявил о том, что никуда не уйдет со своего поста, как бы народ не протестовал, а затем и вовсе оправдал силовиков, которые устроили пытки задержанных белорусов в центре изоляции правонарушителей на Окрестина.

"Теперь про то, что кто-то кого-то избил. Совершенно верно… На Окрестила 2500 или 2000 (задержанных), чтоб вы знали. На Окрестина, не популярно, но скажу, получили те, кто там же, на Окрестина бросался на ментов. Вы знаете кто?", – заявил Лукашенко.

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