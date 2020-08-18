Розуміючи, що не зможе зупинити загальнонаціональний протест білорусів, кількість учасників якого зростає щодня, влада перейшла до прямих погроз
Працівники найбільших білоруських підприємств оголосили страйк, зупинивши навіть роботу шахт і доменних печей, що всерйоз стривожило президента Олександра Лукашенка.
У зв'язку з цим віце-прем'єр Юрій Назаров вирішив налякати непокірних співробітників державних підприємств, які посміли бунтувати.
У мережі з'явилося фото листа, який, за підписом топ-чиновника, адресовано керівникам республіканських органів державного управління та інших держорганізацій, які підпорядковуються уряду. Розмістив його на своїй сторінці і блогер Vitauskas.
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У тексті з помітною "Вельми терміново!" вимагається не пізніше 18 серпня проінформувати працівників про необхідність дотримання трудового законодавства та виконання своїх трудових функцій.
"Участь у страйках або зборах, що проводяться без дотримання трудового законодавства, є порушенням трудової дисципліни і тягне застосування заходів відповідальності", - йдеться у листі.
Також керівництву радять попередити тих співробітників, які таки виходять на протести, про застосування відповідних заходів:
"Обрання індивідуальної міри дисциплінарного стягнення має кореспондуватися з економічними інтересами підприємства".
"Не можна вибирати, не можна повставати, не можна страйкувати, не можна думати. Проблема в тому, що повертатися в ГУЛАГ більшість білорусів не хоче", – підписав публікацію блогер.
Тим часом страйкуючих підприємств стає все більше. Так, працівники ВАТ "Полесьежилстрой" у Бресті теж не стали стояти осторонь і підтримали всю країну в страйках. МАЗ, МТЗ, "Атлант", "Белшина", "Білоруськалій", МЗКТ і багато інших заводів страйкують вже кілька днів. Люди впевнені, що тільки таким чином зможуть вплинути на Лукашенка і змусити його покинути свій пост добровільно.
Нагадаємо, Лукашенко витер ноги об інтереси України: "відтепер Мінські угоди неможливі".
Раніше Politeka повідомляла, що білорусів, які підтримали Лукашенка на мітингу в Мінську, жорстоко обдурили.
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