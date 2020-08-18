Люди більше не бояться

Розуміючи, що не зможе зупинити загальнонаціональний протест білорусів, кількість учасників якого зростає щодня, влада перейшла до прямих погроз

Працівники найбільших білоруських підприємств оголосили страйк, зупинивши навіть роботу шахт і доменних печей, що всерйоз стривожило президента Олександра Лукашенка.

У зв'язку з цим віце-прем'єр Юрій Назаров вирішив налякати непокірних співробітників державних підприємств, які посміли бунтувати.

У мережі з'явилося фото листа, який, за підписом топ-чиновника, адресовано керівникам республіканських органів державного управління та інших держорганізацій, які підпорядковуються уряду. Розмістив його на своїй сторінці і блогер Vitauskas.

У тексті з помітною "Вельми терміново!" вимагається не пізніше 18 серпня проінформувати працівників про необхідність дотримання трудового законодавства та виконання своїх трудових функцій.

"Участь у страйках або зборах, що проводяться без дотримання трудового законодавства, є порушенням трудової дисципліни і тягне застосування заходів відповідальності", - йдеться у листі.

Також керівництву радять попередити тих співробітників, які таки виходять на протести, про застосування відповідних заходів:

"Обрання індивідуальної міри дисциплінарного стягнення має кореспондуватися з економічними інтересами підприємства".

"Не можна вибирати, не можна повставати, не можна страйкувати, не можна думати. Проблема в тому, що повертатися в ГУЛАГ більшість білорусів не хоче", – підписав публікацію блогер.

Тим часом страйкуючих підприємств стає все більше. Так, працівники ВАТ "Полесьежилстрой" у Бресті теж не стали стояти осторонь і підтримали всю країну в страйках. МАЗ, МТЗ, "Атлант", "Белшина", "Білоруськалій", МЗКТ і багато інших заводів страйкують вже кілька днів. Люди впевнені, що тільки таким чином зможуть вплинути на Лукашенка і змусити його покинути свій пост добровільно.

Нагадаємо, Лукашенко витер ноги об інтереси України: "відтепер Мінські угоди неможливі".

Раніше Politeka повідомляла, що білорусів, які підтримали Лукашенка на мітингу в Мінську, жорстоко обдурили.

Також Politeka писала, що розкішні хороми Лукашенка під Москвою показали в мережі.