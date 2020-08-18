У Білорусі один з робітників підприємства на мітингу голосно викрив режим Лукашенка

Про це повідомляє Politeka з посиланням на відео виступу робітника, розміщене в Youtube.

Робітник запевнив, що мітингувальники виступають не проти керівництва підприємства, на якому вони працюють, не вимагають ні підвищення зарплати, ні нового спецодягу.

"У нас одна вимога: прибрати брехливий наш Уряд, парламент і, в першу чергу, Олександра Лукашенка", - заявив він.

За словами робітника, Лукашенка, якого чоловік відкрито називає "колишнім президентом", сам винен у тому, що відбувається, і якби не" намальовані " 80% підтримки на виборах, то люди б не протестували по всій Білорусі.

"Він сам перегнув палицю, сам на себе накликав ось цю біду. І сьогодні йому доведеться обов'язково відповідати перед людьми", - сказав чоловік.

Він переконаний також у тому, що Лукашенко масовими побиттями людей порушив закон і повинен за це відповісти по всій строгості.

Крім того, робітник обурився тим фактом, що Лукашенко стоїть на боці силовиків і омонівців, які "зачищають" мітинги.

Емоційний виступ чоловіка неодноразово переривався оплесками і схвальними вигуками присутніх, які в підсумку оголосили три своїх головних вимоги: відставка Лукашенка, звільнення політв'язнів і припинення насильства щодо мирних білорусів.

Politeka повідомляла, що, розуміючи те, що не зможе зупинити загальнонаціональний протест білорусів, кількість учасників якого зростає з кожним днем, влада перейшла до прямих погроз. Працівники найбільших білоруських підприємств оголосили страйк, зупинивши навіть роботу шахт і доменних печей, що всерйоз стривожило президента Олександра Лукашенка.

У зв'язку з цим віце-прем'єр Юрій Назаров вирішив налякати непокірних співробітників державних підприємств, які посміли бунтувати.

У мережі з'явилося фото листа, який, за підписом топ-чиновника, адресовано керівникам республіканських органів державного управління та інших держорганізацій, які підпорядковуються уряду.

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