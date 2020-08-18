В Беларуси один из рабочих предприятия Гродножилстрой на митинге громко обличил режим Лукашенко
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на видео выступления рабочего, размещенное в Youtube.
Рабочий заверил, что митингующие выступают не против руководства предприятия, на котором они работают, не требуют ни повышения зарплаты, ни новой спецодежды.
"У нас одно требование: убрать лживое наше правительство, парламент и, в первую очередь, Александра Лукашенко", – заявил он.
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По словам рабочего, Лукашенко, которого мужчина в открытую называет "бывшим президентом", сам виноват в том, что происходит, и если бы не "нарисованные" 80% поддержки на выборах, то люди бы не протестовали по всей Беларуси.
"Он сам перегнул палку, сам на себя накликал вот эту беду. И сегодня ему придется обязательно отвечать перед людьми", – сказал мужчина.
Он убежден также в том, что Лукашенко массовыми избиениями людей нарушил закон и должен за это ответить по всей строгости.
Кроме того, рабочий возмутился тем фактом, что Лукашенко стоит на стороне силовиков и ОМОНовцев, которые "зачищают" митинги.
Эмоциональное выступление мужчины неоднократно прерывалось аплодисментами и одобрительными выкриками собравшихся, которые в итоге огласили три своих главных требования: отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных и прекращение насилия в отношении мирных белорусов.
Politeka сообщала, что, понимая то, что не сможет остановить общенациональный протест белорусов, количество участников которого растет с каждым днем, власть перешла к прямым угрозам. Работники крупнейших белорусских предприятий объявили забастовку, остановив даже работу шахт и доменных печей, что всерьез встревожило президента Александра Лукашенко.
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