В Беларуси один из рабочих предприятия Гродножилстрой на митинге громко обличил режим Лукашенко

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на видео выступления рабочего, размещенное в Youtube.

Рабочий заверил, что митингующие выступают не против руководства предприятия, на котором они работают, не требуют ни повышения зарплаты, ни новой спецодежды.

"У нас одно требование: убрать лживое наше правительство, парламент и, в первую очередь, Александра Лукашенко", – заявил он.

По словам рабочего, Лукашенко, которого мужчина в открытую называет "бывшим президентом", сам виноват в том, что происходит, и если бы не "нарисованные" 80% поддержки на выборах, то люди бы не протестовали по всей Беларуси.

"Он сам перегнул палку, сам на себя накликал вот эту беду. И сегодня ему придется обязательно отвечать перед людьми", – сказал мужчина.

Он убежден также в том, что Лукашенко массовыми избиениями людей нарушил закон и должен за это ответить по всей строгости.

Кроме того, рабочий возмутился тем фактом, что Лукашенко стоит на стороне силовиков и ОМОНовцев, которые "зачищают" митинги.

Эмоциональное выступление мужчины неоднократно прерывалось аплодисментами и одобрительными выкриками собравшихся, которые в итоге огласили три своих главных требования: отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных и прекращение насилия в отношении мирных белорусов.

Politeka сообщала, что, понимая то, что не сможет остановить общенациональный протест белорусов, количество участников которого растет с каждым днем, власть перешла к прямым угрозам. Работники крупнейших белорусских предприятий объявили забастовку, остановив даже работу шахт и доменных печей, что всерьез встревожило президента Александра Лукашенко.

В связи с этим вице-премьер Юрий Назаров решил припугнуть непокорных сотрудников государственных предприятий, которые посмели бунтовать.

В сети появилось фото письма, которое, за подписью топ-чиновника, адресовано руководителям республиканских органов государственного управления и других госорганизаций, которые подчиняются правительству.

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