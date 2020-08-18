Правительство Беларуси после президентских выборов в полном составе сложило полномочия

Об этом сообщает Белорусское телеграфное агентство «БелТА».

По информации журналистов, такой шаг предусмотрен постановлением Совета Министров от 15 августа №480, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Правительство сложило полномочия перед вновь избранным президентом согласно ст.106 Конституции, ст.9 закона от 23 июля 2008 года №424-З «О Совете Министров Республики Беларусь».

На данный момент известно, что новый состав правительства уже практически сформирован, однако не исключены какие-то нюансы.

Тем временем в Беларуси десятый день продолжаются протесты граждан, которые не согласны с результатами президентских выборов и уверены в фальсификациях. Президента призывают уйти в отставку и требуют новых выборов под контролем международных наблюдателей.

Дошло до того, что Лукашенко прямо в лицо скандируют «Уходи!», как это было во время встречи с коллективом завода колесных тягачей в Минске. ОН вынужден был улететь оттуда, так и не поговорив с основной массой работников этого и других предприятий, которые специально подошли, чтобы увидеть президента.

Во время встречи с частью присутствующих Лукашенко заявил, что "никогда вы не дождетесь от меня, чтобы я под давлением что-то сделал". Также он заявил, что никаких новых выборов в стране не состоится. В ответ на эти слова работники завода начали скандировать «Уходи!».

Напомним, события в Беларуси предсказали 16 лет назад.

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