Президент Александр Лукашенко решил убедить работников белорусских предприятий не выходить на протесты, пугая их перспективами

Фрагмент встречи беседы с сотрудниками Минского завода колесных тягачей опубликовал ресурс «Диалог.UA».

На кадрах президент в окружении толпы крепких охранников беседует с работниками завода, молодыми мужчинами. Он интересуется, участвовали ли они в протестах против него, а затем добавляет: «Кричали, я же видел вас. Я знаю, что такое кричать, когда все кричат. Не крикнешь – вроде, плохой».

«Закон толпы никто не отменял», – говорит работяга на заднем плане.

Затем Лукашенко решил призвать мужчин к благоразумию и предупредил, чем закончатся все их протесты:

«Мужики, еще раз говорю. Никто с вами возиться не будет... Уйдете послезавтра за проходную – вы на завод больше не вернетесь. Вот я им указания дал. Можете даже в соцсетях разместить. Никто вас звать и просить не будет. Ушли? Ушли. В политику хотите? Пожалуйста, не против. Но там другие законы. И закон толпы – это из политики. Поэтому, пожалуйста, идите, но только знайте: там вас гладить не будет президент по плечу. Там начинается с конкуренции и заканчивается вот этой вот бодягой. Она нам не нужна. Мы жили в спокойной стране… А сегодня люди боятся. А скатиться можем еще дальше».

Ранее стало известно о том, что вице-премьер Беларуси Юрий Назаров решил припугнуть непокорных сотрудников государственных предприятий, которые посмели бунтовать. В сети появилось фото письма, которое, за подписью топ-чиновника, адресовано руководителям республиканских органов государственного управления и других госорганизаций, которые подчиняются правительству.

Власть требует прекратить протесты, а к особо непокорным работникам применить индивидуальные дисциплинарные меры.

Напомним, Лукашенко вытер ноги об интересы Украины: "отныне Минские соглашения невозможны".

Ранее Politeka сообщала, что белорусов, поддержавших Лукашенко на митинге в Минске, жестоко обманули.

Также Politeka писала, что роскошные хоромы Лукашенко под Москвой показали в сети.