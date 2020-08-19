В мережу потрапило відео репетиції мітингу на підтримку Олександра Лукашенка

Як передає Politeka, відповідні кадри опублікували білоруські мас-медіа.

Так, репетиція учасників мітингу на підтримку Олександра Лукашенка потрапила на відео. На записі можна побачити, як учасники мітингу, яких везуть на акцію на підтримку Лукашенка на автобусі, вчать кричалки разом з координатором.

Жінка, яка стоїть посеред автобуса, вигукує гасла, а після цього пасажири їх повторюють по декілька разів. Зокрема, людей вчили хором кричати: "Батька, батьківщина, Білорусь!", "Білорусь - це ми!", "Батька, вперед, з тобою народ!", "Тільки разом і тільки вперед!" і т.д. Люди тримають в руках кульки червоного та зеленого кольорів.

"Який сором! Лука, ти робиш дурість. Йди по-хорошому!", "Продали майбутнє своїх дітей за гроші", "Тільки в стійло, тільки в колгосп", "Проплачені мітинги за Януковича Україна пройшла багато років тому. Тепер цим шляхом іде Білорусь", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Лукашенко терміново зв'язався з Путіним, армію привели в бойову готовність: "Треба було раніше нам…".

Як повідомляла Politeka, Лукашенко накинувся на своїх опонентів, полилися образи: "відверто відв'язані...".