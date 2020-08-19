Футболіст БАТЕ і збірної Білорусі Станіслав Драгун закликав Росію не втручатися в ситуацію в країні

Крім того, він закликав Росію дозволити громадянам Білорусі самостійно обирати свою долю.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

"Я прожив 5 років у Російській Федерації, Я грав у кількох командах і облетів майже всю Росію від Сахаліну до Калінінграда. Я зустрів там багато прекрасних людей, вони стали мені справжніми друзями, і ми завжди приходили на допомогу один до одного, але зараз я прошу вас: не треба Білорусі допомагати, відстаньте,просто підтримайте нас в нашому праві самим обирати свою долю!"- написав Драгун.

Він зізнався, що вже більше тижня погано спить через те, що відбувається в Білорусі. Йому соромно за те, що творили силовики Лукашенка з ні в чому не винними людьми.





"Вже більше тижня я дуже погано сплю! Погано сплю, тому що мені дуже боляче і дуже соромно від того, що відбувалося на вулицях нашої країни, коли затримували ні в чому не винних людей! Погано сплю від почуття безпорадності, яке розривало мене зсередини, коли я почув звуки тортур з околиць! Те свавілля, яке творилося, не залишило байдужим жодного білоруса", – заявив футболіст.

Нагадаємо, Лукашенко налякав білорусів "забороною російської мови", натякнувши на Україну.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко накинувся на своїх опонентів, полилися образи.

Також Politeka писала, що Лукашенко вибухнув погрозами в бік працівників заводу.



