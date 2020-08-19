Футболист БАТЭ и сборной Беларуси Станислав Драгун призвал Россию не вмешиваться в ситуацию в стране

Кроме того, он призвал Россию позволить гражданам Белоруси самостоятельно выбирать свою судьбу.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Я прожил 5 лет в Российской Федерации, я играл в нескольких командах и облетел почти всю Россию от Сахалина до Калининграда. Я встретил там много прекрасных людей, они стали мне настоящими друзьями, и мы всегда приходили на помощь друг к другу, но сейчас я прошу вас: Россия, не надо помогать Беларуси, отстаньте, просто поддержите нас в нашем праве самим выбирать свою судьбу!" – написал Драгун.

Он признался, что уже больше недели плохо спит из-за того, что происходит в Беларуси. Ему стыдно за то, что творили силовики Лукашенко с ни в чем не виноватыми людьми.





"Уже больше недели я очень плохо сплю! Плохо сплю, потому что мне очень больно и очень стыдно от того, что происходило на улицах нашей страны, когда задерживали ни в чем не виноватых людей! Плохо сплю от чувства беспомощности, которое разрывало меня изнутри, когда я услышал звуки пыток с Окрестина! Тот беспредел, который творился, не оставил равнодушным ни одного белоруса", – заявил футболист.

Напомним, Лукашенко припугнул белорусов "запретом русского языка", намекнув на Украину.

Как сообщала Politeka, Лукашенко набросился на своих оппонентов, полились оскорбления.

Также Politeka писала, что Лукашенко разразился угрозами в сторону работников завода.



