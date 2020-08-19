Олександр Лукашенко намагається затягнути Білорусь на дно, щоб зробити з країни плацдарм для введення російських військ

Про це в інтерв'ю для Цензор заявив доброволець з Білорусі, який вже кілька років воює на Донбасі на боці ЗСУ, Павло Литвинов, передає Politeka.

За його словами, коли він побачив кадри того, що відбувається зараз в Білорусі, йому хотілося просто матюкатися.

"Таке враження, що нинішня білоруська влада намагається затягнути нашу країну на дно, щоб зробити плацдарм для введення російських військ. Лукашенко робить все, щоб довести нашу країну до вищої точки кипіння і ввести туди війська Російської Федерації", – переконаний Павло Литвинов.

Хлопець стверджує, що майже всі його знайомі підтримують протести в Білорусі і багатьох з них вже розшукують рідні, так як вони сидять по різних СІЗО. Деякі ж, за його словами, відправляють своїх дітей і дружин в Україну, щоб самим продовжити боротися в Білорусі без побоювання за рідних і близьких.

Відповідаючи на питання, Чого хочуть домогтися своїми протестами білоруси, Литвинов заявив, що головна вимога, щоб Олександр Лукашенко не був президентом.

"Лукашенко за роки правління не раз економічно притискав просте населення, руйнував малий бізнес, для нього це якась гра з населенням. Мені здається, у нього не все в порядку з головою, якщо він так чинить. Я не розумію, які моральні складові присутні в бійців ОМОН, коли вони підтримують Лукашенка", – додав Павло Литвинов.

Politeka повідомляла, що у Російської Федерації є мета "підгребти" під себе економіку цієї країни. Таку думку у себе в Facebook озвучив політичний аналітик Олександр Кочетков. Але цій штучній ідилії, вважає експерт, рано чи пізно прийде кінець.

"Не тому, що Лукашенко набрид. Просто Росія не в змозі дотувати Білорусь. І Китай втомився перекредитовувати підприємства Білорусі, де трудяться тисячі непотрібних працівників", - пояснив свою думку Кочетков.

Співробітників білоруської телерадіокомпанії, які брали участь у протестах проти президента Олександра Лукашенка, не пустили на роботу. Одна з тих, хто вранці не зміг потрапити на своє робоче місце, стала режисер каналу «Білорусь – 3» Олена Мартиновська.

За словами дівчини, вранці, коли вона прийшла до будівлі телерадіокомпанії, тут вже був блокпост і стояли правоохоронці. Вони попросили показати її посвідчення.

"Подивилися прізвище, сказали:" Вибачте, ви в списках. Ми вас не можемо пропустити", - розповіла вона, додавши, що причину такого вчинку їй ніхто пояснювати на став, порадивши звернутися до керівництва.

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