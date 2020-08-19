Лідер страйкового комітету підприємства "Білоруськалій" заявив про готовність робітників оголосити голодування
Про це повідомляє Politeka з посиланням на видання Інтерфакс-Захід.
За словами Андрія Бокуна, відбудеться це в тому випадку, якщо керівництво підприємства відмовиться виконати вимоги робочого колективу.
Крім того, стало відомо, що до масових протестів проти фальсифікації виборів у Білорусі готові приєднатися імениті спортсмени з усієї країни.
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Видання Прессбол пише, що спортсмени, серед яких є і олімпійські чемпіони, вимагають визнання недійсними минулих президентських виборів. Крім того, вони виступають за те, щоб влада звільнила всіх політичних в'язнів, а в країні були проведені нові вибори.
Politeka писала, що співробітників білоруської телерадіокомпанії, які брали участь у протестах проти президента Олександра Лукашенка, не пустили на роботу. Одна з тих, хто вранці не зміг потрапити на своє робоче місце, стала режисер каналу "Білорусь – 3" Олена Мартиновська.
За словами дівчини, вранці, коли вона прийшла до будівлі телерадіокомпанії, тут вже був блокпост і стояли правоохоронці. Вони попросили показати її посвідчення.
"Подивилися прізвище, сказали:" Вибачте, ви в списках. Ми вас не можемо пропустити», – розповіла вона, додавши, що причину такого вчинку їй ніхто пояснювати на став, порадивши звернутися до керівництва".
У Мережу потрапило відео репетиції мітингу на підтримку Олександра Лукашенка. Відповідні кадри опублікували білоруські мас-медіа.
Так, Репетиція учасників мітингу на підтримку Олександра Лукашенка потрапила на відео. На записі можна побачити, як учасники мітингу, яких везуть на акцію на підтримку Лукашенка на автобусі, вчать кричалки разом з координатором.
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