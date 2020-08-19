Лидер стачечного комитета предприятия "Беларуськалий" заявил о готовности рабочих объявить голодовку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на издание Интерфакс-Запад.

По словам Андрея Бокуна, произойдет это в том случае, если руководство предприятия откажется выполнить требования рабочего коллектива.

Кроме того, стало известно, что к массовым протестам против фальсификации выборов в Беларуси готовы присоединиться именитые спортсмены со всей страны.

Издание Прессбол пишет, что спортсмены, среди которых есть и олимпийские чемпионы, требуют признания недействительными прошедших президентских выборов. Кроме того, они выступают за то, чтобы власти освободили всех политических заключенных, а в стране были проведены новые выборы.

Politeka писала, что сотрудников Белорусской телерадиокомпании, которые принимали участие в протестах против президента Александра Лукашенко, не пустили на работу. Одна из тех, кто утром не смог попасть на свое рабочее место, стала режиссер канала "Беларусь – 3" Алена Мартиновская.

По словам девушки, утром, когда она пришла к зданию телерадиокомпании, тут уже был блокпост и стояли правоохранители. Они попросили показать ее удостоверение.

"Посмотрели фамилию, сказали: «Извините, вы в списках. Мы вас не можем пропустить», – рассказала она, добавив, что причину такого поступка ей никто объяснять на стал, посоветовав обратиться к руководству".

В сеть попало видео репетиции митинга в поддержку Александра Лукашенко. Соответствующие кадры опубликовали белорусские масс-медиа.

Так, репетиция участников митинга в поддержку Александра Лукашенко попала на видео. На записи можно увидеть, как участники митинга, которых везут на акцию в поддержку Лукашенко на автобусе, учат кричалки вместе с координатором.

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