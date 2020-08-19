У Білорусі не виключили кримінальної відповідальності Олександра Лукашенка

Про можливе майбутнє президента розповіла довірена особа кандидата в президента Білорусі Світлани Тихановської Ольга Ковалькова, передають російські ЗМІ.

За її словами, від цього не застрахована жодна людина, якщо вона скоїла злочин.

"Якщо людина скоїла злочин і його вина доведена, він повинен бути підданий кримінальній відповідальності. Це критерій до всіх, незалежно був ти президентом або є простою людиною. Тому якщо провина будь - якої людини доведена і він скоїв злочин, то він повинен нести відповідальність", - зазначила вона.

Крім того, Ковалькова підкреслила, що такий критерій застосуємо до всіх громадян, незалежно від їх поста.

Варто відзначити, що за законом Білорусі президент країни володіє недоторканністю.

Раніше Валерій Цепкало, якому заборонили висувати кандидатуру на пост президента Білорусі заявив, що опозиція готова обговорювати недоторканність Лукашенка в разі добровільної здачі тим влади.

Сам же Лукашенко заявив, що добровільно не піде зі своєї посади, і трапиться це тільки в тому випадку, якщо його вб'ють.

Тим часом протестні акції на десятий день після виборів набирають обертів.

Нагадавши, у Лукашенка перейшли до прямих погроз страйкуючим робітникам.

Раніше Politeka повідомляла, що білорусів, які підтримали Лукашенка на мітингу в Мінську, жорстоко обдурили.

Також Politeka писала, що Лукашенко витер ноги об інтереси України.